Civitanova crolla in Champions League: prova di forza dello Zawiercie, per la Final Four serve una rimonta sublime

Civitanova è crollata al cospetto dell’Aluron Warta Zawiercie nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: la Lube si è trovata a rincorrere nel primo set, è stata schiacciata nel secondo parziale e nella terza frazione ha avuto a disposizione quattro set-point non consecutivi per provare a riaprire la contesa, ma non è riuscita a sfruttare le occasioni contro la vincitrice della regular season della Plusliga polacca, che si era presentata all’Eurosuole Forum con i favori del pronostico.

La sesta forza della Superlega, capace di eliminare Trento nei quarti di finale dei playoff scudetto, ha perso per 3-0 (25-22; 25-16; 31-29) e ora dovrà inventarsi la grande rimonta nel match di ritorno previsto settimana prossima in trasferta: i ragazzi di coach Giampaolo Medei dovranno vincere per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio se vorranno qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea, che si disputerà alla Inalpi Arena di Torino nel mese di maggio.

Lo Zawiercie allenato da Michal Winiarski ha sfruttato al meglio i tanti errori commessi dai padroni di casa, sotto la spinta di Bartosz Kwolek (10 punti), Aaron Russell (12), Mateusz Bieniek (9) e Bartlomiej Boladz (8). A Civitanova non sono bastati il martello Aleksandar Nikolov (17 punti), lo schiacciatore Mattia Bottolo (6), l’opposto Eric Loeppky (11), il centrale Giovanni Gargiulo (6) sotto la regia di Mattia Boninfante.

LA CRONACA DI CIVITANOVA-ZAWIERCIE

I polacchi partono forte con un mani-out di Boladz e un muro su Gargiulo, approfittando poi di alcuni errori dei padroni di casa per issarsi sul 5-1. Bottolo e Nikolov provano a mantenere la Lube in scia (6-8), Bieniek si fa sentire con i primi tempi (10-13), ma un grande Bottolo tiene vivi i cucinieri con un paio di attacchi eccellenti (13-15). Ace di Boninfante e pipe di Bottolo per il 16-17, ma poi sono Russell e il solito Bieniek a permettere l’allungo agli ospiti (17-20), bravi poi a conservare il break e a chiudere con il diagonale di Boladz.

Secondo parziale equilibrato fino al 5-5, poi lo Zawiercie allunga in maniera perentoria: diagonale e vincente di Kwolek, errore di Bottolo e muro di Gladyr per il 10-6. I primi tempi di Bienik e il mani out di Kwolek sanciscono il 16-10 per i polacchi, Civitanova va in grande difficoltà, fatica in ogni fondamentale e un errore al servizio dei biancorossi permette agli ospiti di issarsi sul 2-0 con grande disinvoltura.

Il terzo set viaggia sul filo dell’equilibro fino al 9-9, poi arriva il perentorio affondo dai polacchi: pipe di Kwolek, ace di Gladyr, errore di Nikolov e ace di Tavares per il 14-10. Lo Zawiercie si issa sul 18-14 con la pipe di Russell e un ace di Boladz, ma poi si fa sorprendere da un bel vincente di Nikolov e da un colpo di Boninfante, a cui segue un errore offensivo di Gladyr per il 17-18. Finale di grande bagarre: lo Zawiercie si issa sul 17-10, Nikolov e Loeppky suonano la carica per il 21-21, poi un mani-out di Nikolov vale il 22-21.

Primo vero vantaggio della partita per la Lube, ma Russell e Bieniek ribaltano prontamente la situazione (22-23). Un errore al servizio di Loeppky assicura un match-point allo Zawiercie, ma Kwolek sbaglia la parallela e a quel punto arriva quattro set-point per i padroni di casa: i polacchi li annullano in maniera brillante (29-29), chiudendo poi i conti con un vincente di Russell e un errore di Nikolov.