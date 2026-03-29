Piacenza espugna Modena e guadagna la semifinale scudetto, Galassi è tornato! Festa per Bovolenta e Porro

Piacenza si è qualificata alle semifinali scudetto di volley maschile, riuscendo a sconfiggere Modena nella bella di spareggio andata in scena al PalaPanini. I Lupi hanno espugnato la tana dei Canarini per 3-1 (25-18; 21-25; 25-20; 25-20) e hanno così chiuso per 3-2 la serie di playoff che ha animato l’ultimo mese, un derby rivelatosi decisamente rovente e appassionante, sciolto in un incontro al cardiopalma che ha visto sovvertire il fattore.

La quinta forza della regular season ha avuto la meglio sulla quarta classificata della Superlega e si è così garantita la possibilità di continuare a lottare per il tricolore: all’orizzonte il testa a testa durissimo con Perugia, Campione d’Europa e del mondo che punta a ricucirsi lo scudetto sul petto. L’altra semifinale sarà tra Civitanova, che ha eliminato Trento (Campione d’Italia uscente), e Verona, seconda forza della stagione regolare e grande rivelazione di questa annata agonistica.

A trascinare Piacenza sono stati gli schiacciatori Ramazan Mandiraci (22 punti, 9 ace!) e Josè Miguel Gutierrez (17 punti, 3 muri, 2 ace), si è distinto anche l’opposto Alessandro Bovolenta (9 punti) sotto la regia di Paolo Porro, che ha mandato in doppia cifra anche il centrale Robertlandy Simon (10). La notizia è il rientro di Gianluca Galassi dopo l’intervento per rimuovere un tumore ai testicoli: è subentrato nel corso del terzo parziale al posto di Francesco Comparoni e ha giocato da titolare il quarto set, mettendo a segno quattro punti.

Tra le fila di Modena i migliori sono stati Paul Buchegger (14 punti), Luca Porro (14), Vlad Davyskiba (11), 8 punti a testa per Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti. Gli emiliani dovranno ora accontentarsi di disputare i playoff che metteranno in palio il quinto posto e l’annessa qualificazione alla Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza.