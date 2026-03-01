Supercoppa, atto finale: la corazzata Perugia sfida Verona a caccia della doppietta

La Supercoppa Italiana maschile mette di fronte a Trieste due protagoniste assolute della stagione: Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona si contendono il trofeo in una finale che vale molto più di una semplice coppa. Non è il primo titolo dell’anno – tre settimane fa Verona ha già alzato al cielo la Coppa Italia – ma è un appuntamento che può ridisegnare le gerarchie e lanciare un segnale forte in vista dei playoff.

Domenica 1° marzo, al PalaTrieste, con diretta su Rai 2 e VBTV, andrà in scena una sfida dal peso specifico altissimo. Da una parte la squadra più continua e strutturata degli ultimi anni, dall’altra la formazione che in questo 2026 ha già dimostrato di saper colpire nei momenti che contano.

Perugia arriva all’atto conclusivo dopo un percorso netto in semifinale. Il 3-0 contro Trento è stato la fotografia di una squadra solida, concreta, capace di accelerare nei momenti decisivi. La regia di Simone Giannelli ha distribuito gioco con lucidità, esaltando un attacco che ha chiuso con il 58% di efficienza. Protagonisti assoluti Wassim Ben Tara (21 punti), Oleh Plotnytskyi (17) e Roberto Russo (10), con un muro-difesa capace di spegnere sul nascere le velleità trentine. Gli umbri inseguono la quarta Supercoppa consecutiva e la settima della propria storia, numeri che raccontano un dominio recente costruito su qualità tecnica e mentalità vincente.

Dall’altra parte c’è una Verona che non vuole fermarsi. Dopo aver conquistato la Coppa Italia, gli scaligeri hanno eliminato Civitanova con un 3-1 intenso e combattuto, deciso soprattutto nei primi due set chiusi ai vantaggi con freddezza e personalità. La squadra di Fabio Soli ha dimostrato maturità nei finali, annullando set point e ribaltando l’inerzia grazie alla potenza dei suoi terminali offensivi.

Darlan Souza (18 punti, 4 ace, 3 muri) e Noumory Keita (24 punti) sono stati i trascinatori, ben supportati dalla regia di Micah Christenson e dal contributo dei centrali. Verona ha saputo alternare aggressività al servizio e ordine tattico, confermando una crescita evidente rispetto alla prima parte di stagione. Ora sogna una storica doppietta, che darebbe ulteriore spessore a un gruppo ormai consapevole dei propri mezzi.

La finale promette equilibrio. Perugia parte con i favori del pronostico per profondità e abitudine a queste sfide, ma Verona ha dimostrato di saper giocare senza timori contro chiunque. Decisivi saranno il rendimento dai nove metri, la gestione delle fasi di cambio palla e la capacità di restare lucidi nei finali punto a punto. Trieste si prepara così a una notte di grande pallavolo: la continuità vincente di Perugia contro l’entusiasmo e l’ambizione di Verona. In palio c’è la Supercoppa, ma soprattutto un messaggio chiaro al campionato: chi alzerà il trofeo avrà messo la propria firma sul cuore della stagione.