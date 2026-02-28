Volley, Verona mostra i muscoli a Civitanova e giocherà la finale di Supercoppa Italiana: Keita-Darlan show

Verona ha sconfitto Civitanova per 3-1 (27-25; 30-28; 17-25; 25-21) e si è qualificata alla finale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si sta disputando a Trieste: gli scaligeri avranno la possibilità di battagliare per la conquista del trofeo per la prima volta nella loro storia, domenica 1° marzo affronteranno Perugia e inseguiranno il secondo titolo nel giro di tre settimane dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia: gli accoppiamenti definiti mesi e mesi fa (l’evento era previsto in autunno in Arabia Saudita) hanno voluto l’incrocio tra la prima e la seconda forza della regular season di Superlega.

La compagine veneta è stata più accorta, attenta e pimpante nei roventi finali dei primi due set, decisi ai vantaggi: nel primo parziale ha annullato due set-point (24-23 e 25-24) grazie a due staffilate di Darlan, che ha poi firmato un ace e ha concretizzato il set-point avuto a disposizione; nel secondo parziale la Rana ha annullato tre set-point (24-23, 25-24, 26-25), poi Keita e Sani hanno fatto la differenza fino ai quattro tocchi dei marchigiani. La Lube, che prosegue così la propria stagione decisamente altalenante (sesto posto nella stagione regolare di campionato), ha tentato di riaprire la partita dominando il terzo set, ma nel quarto set Verona ha ripreso in mano le redine del gioco e ha chiuso i conti in maniera perentoria.

Gli attaccanti Darlan Souza (18 punti, 4 ace, 3 muri) e Noumory Keita (24 punti, 2 ace) hanno fatto la differenza in maniera perentoria, si è messo in bella mostra anche il martello Francesco Sani (6) sotto la regia di Micah Christenson, che ha ben sfruttato anche i centrali Aleksandar Nedeljkovic (8) e Lorenzo Cortesia (5). A Civitanova non sono bastati Aleksandar Nikolov (26 punti, 6 ace) e Mattia Bottolo (16 punti, 4 ace, 2 muri), 9 marcature per Eric Loeppky.