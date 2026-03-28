Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Nicolò Bulega e la Ducati si presentano dopo la tripletta nel round di apertura a Phillip Island. Il ruolo di favoriti è d’obbligo. L’emiliano ha nel mirino i dieci successi consecutivi che lo porterebbero nel ristretto club nel quale troverebbe Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

Ci sarà poi il ritorno in pista di Jonathan Rea che, in qualità di collaudatore della Honda HRC, sostituirà l’infortunato Dixon. Rea ha poi un rapporto speciale con Portimao, dal momento che nel 2008 esordì nel Mondiale e proprio in sella alla moto giapponese, facendosi vedere da subito tra i centauri di vertice.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Portimao (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per la Superpole, Sky Sport Arena (204) solo per Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita solo della prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 10.40 Superbike, prove libere 3 a Portimao (Portogallo) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 12.15 Superbike, Superpole a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204).

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per la Superpole, Sky Sport Arena (204) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 28 marzo

Ore 22.40 Superbike – Gara 1 a Portimao (Portogallo) – Differita tv in chiaro