Superbike, Sam Lowes beffa Bulega anche nel secondo turno di libere a Portimao

Sam Lowes fa sul serio e si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, valevole come secondo round stagionale del Mondiale Superbike. Il britannico del team Marc VDS ha firmato il miglior tempo assoluto del venerdì a Portimao in 1’39″941, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle tre gare previste tra sabato e domenica.

Il turno pomeridiano ha visto una clamorosa prova di forza della Ducati, che ha piazzato addirittura cinque piloti nella top5 della graduatoria ponendo le basi per un weekend potenzialmente trionfale. Alle spalle di Sam Lowes, unico del lotto capace di scendere sin qui sotto l’1:40, si è inserito al posto d’onore proprio come in FP1 il leader del campionato e favorito della vigilia Nicolò Bulega.

L’emiliano del team factory Ducati ha messo in mostra un passo estremamente competitivo sui saliscendi che contraddistinguono il meraviglioso circuito dell’Algarve, confermandosi l’uomo da battere in vista del Gran Premio lusitano. Il vice-campione iridato in carica ha rimediato un gap di 247 millesimi dalla vetta, mentre l’altro azzurro Yari Montella (team Barni Spark) ha chiuso in terza piazza a 410 millesimi.

Mezzo secondo di gap dalla vetta per gli spagnoli Iker Lecuona 4° e Alvaro Bautista 5°, con le Bimota di Axel Bassani e Alex Lowes che devono accontentarsi della sesta e settima posizione a 623 e 664 millesimi dal primo. Chiudono il quadro dei migliori 10 il padrone di casa portoghese Miguel Oliveira sulla BMW, l’italiano Lorenzo Baldassarri sulla Ducati del team GoEleven e l’iberico Xavi Vierge con la Yamaha.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2026

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.941 19 165,410 313,2

2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.188 0.247 0.247 17 165,002 317,8

3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.351 0.410 0.163 14 164,734 313,2

4 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.458 0.517 0.107 17 164,558 317,8

5 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.476 0.535 0.018 14 164,529 315,9

6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.564 0.623 0.088 19 164,385 318,7

7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.605 0.664 0.041 18 164,318 314,1

8 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.685 0.744 0.080 17 164,187 317,8

9 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’40.758 0.817 0.073 17 164,068 311,4

10 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.804 0.863 0.046 21 163,993 313,2

11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.879 0.938 0.075 17 163,872 316,8

12 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.962 1.021 0.083 19 163,737 318,7

13 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.979 1.038 0.017 15 163,709 308,7

14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’41.029 1.088 0.050 15 163,628 322,5

15 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1’41.103 1.162 0.074 13 163,509 310,5

16 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.565 1.624 0.462 14 162,765 309,6

17 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1’41.578 1.637 0.013 5 162,744 313,2

18 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’41.761 1.820 0.183 19 162,451 313,2

19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’41.766 1.825 0.005 15 162,443 313,2

20 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1’41.921 1.980 0.155 10 162,196 315,0

21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.423 2.482 0.502 14 161,401 310,5

22 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.547 2.606 0.124 19 161,206 309,6