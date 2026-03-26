Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel Mondiale

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale Superbike. Riflettori puntati sulla meravigliosa pista di Portimao, che si appresta ad ospitare il primo degli undici appuntamenti consecutivi in Europa che chiuderanno il campionato riservato alle derivate di serie dopo la tappa inaugurale disputata in Australia.

A Phillip Island i pronostici della vigilia erano stati rispettati in pieno, con Nicolò Bulega che ha confermato il suo ruolo di strafavorito facendo bottino pieno (Superpole e poi tre vittorie di fila) e lanciando un messaggio inequivocabile al resto della concorrenza. Il pilota emiliano della Ducati resta sicuramente l’uomo da battere anche a Portimao, ma dovrà dimostrarlo sessione dopo sessione in un contesto diverso rispetto al tracciato down under.

Bulega, che aveva concluso la passata stagione con un filotto di quattro affermazioni di seguito, mette nel mirino a questo punto i dieci successi di fila (impresa coronata in passato solamente da mostri sacri della Superbike moderna come Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu) nel caso in cui dovesse fare tripletta anche sul circuito dell’Algarve.

Gli avversari però stanno provando a colmare il gap prestazionale e faranno di tutto per mettere in difficoltà il vice-campione del mondo 2024 e 2025, magari già nel corso di questo fine settimana in terra lusitana. Da monitorare in primis la coppia BMW composta da Danilo Petrucci e dall’idolo locale Miguel Oliveira, pronto ad esaltarsi sulla pista di casa, ma proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio anche Andrea Locatelli con la Yamaha, Axel Bassani e Alex Lowes con la Bimota e gli altri ducatisti Iker Lecuona, Yari Montella, Alvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri e Sam Lowes.