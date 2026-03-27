Superbike, Sam Lowes anticipa Bulega nelle FP1 di Portimão

Si è conclusa poco fa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Dopo oltre un mese da Philip Island, sul circuito di Portimão i grandi protagonisti sono tornati in pista per trovare i migliori assetti in vista della prosecuzione del weekend portoghese.

Al termine dei 45′ previsti, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Sam Lowes che ha stampato il crono di 1:40.287. Il britannico, in sella alla sua Ducati del ELF Marc VDS Racing Team, è riuscito ad anticipare per soli 4 centesimi la Ducati di Nicolò Bulega. Tempo di 1:40.291 per il centauro italiano che è rimasto sempre nelle prime posizioni, non dimostrando mai una netta superiorità sugli avversari.

Completa la top 3 delle FP1 la Bimota di Alex Lowes che chiude a 155 millesimi dalla migliore prestazione del fratello. Buona sessione anche per Yari Montella (Ducati) che firma la quinta casella a 493 millesimi dalla vetta. Dietro di lui, in sesta piazza, il connazionale Axel Bassani (Bimota), con un ritardo di 502 millesimi. Chiude in top 10 anche Danilo Petrucci. Per l’italiano in sella alla BMW arriva un nono posto (+0.736).