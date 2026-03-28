Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade Montella

Nicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. Il pilota emiliano conserva l’imbattibilità stagionale dopo la tripletta di Phillip Island e colleziona l’ottava vittoria consecutiva (la n.24 della carriera), imponendosi dalla pole position sulla pista di Portimao e completando un sabato perfetto.

Bulega ha dominato da cima a fondo la prima manche del weekend lusitano, seppur senza infliggere distacchi abissali alla concorrenza, gestendo agevolmente la sua leadership e dimostrando una netta superiorità sul circuito dell’Algarve. Il team factory Ducati può festeggiare anche per il secondo posto dello spagnolo Iker Lecuona, mai realmente in grado di insidiare il compagno di squadra italiano ma capace di rialzare la testa dopo la difficile trasferta australiana centrando il terzo podio della sua avventura in Superbike (i primi due erano arrivati con la Honda nel 2022 e nel 2024).

Per la gioia del pubblico locale è arrivato il grande exploit del padrone di casa portoghese Miguel Oliveira, che ha approfittato della caduta di Yari Montella con la Ducati nelle battute iniziali della corsa (mentre si trovava al posto d’onore) per aggiudicarsi una significativa terza piazza sulla BMW. Quarta posizione per la Bimota del britannico Alex Lowes, che ha preceduto al traguardo la Ducati del fratello Sam.

Sesta posizione finale per la Yamaha dell’iberico Xavi Vierge, che ha regolato un folto gruppo battendo nell’ordine la Kawasaki dello statunitense Garrett Gerloff, la Bimota dell’azzurro Axel Bassani, la Ducati del veterano spagnolo Alvaro Bautista e la BMW dell’italiano Danilo Petrucci a chiudere la top10. Seguono i connazionali Lorenzo Baldassarri (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha) in undicesima e dodicesima posizione.

CLASSIFICA GARA-1 GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2026

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 1’39.962 311,4 1’38.495 310,5

2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.522 2.522 1’40.171 311,4 1’38.637 315,9

3 4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 4.815 2.293 1’40.241 315,9 1’39.068 321,5

4 7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 9.152 4.337 1’40.370 314,1 1’39.167 307,8

5 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 12.147 2.995 1’40.546 309,6 1’39.090 314,1

6 6 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 18.016 5.869 1’40.883 308,7 1’39.139 312,3

7 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 18.373 0.357 1’41.025 312,3 1’39.593 315,0

8 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 19.220 0.847 1’40.706 309,6 1’39.375 313,2

9 11 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 19.428 0.208 1’40.993 312,3 1’39.477 313,2

10 9 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 20.548 1.120 1’41.166 315,9 1’39.254 311,4

11 8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 20 21.126 0.578 1’41.195 305,2 1’39.228 307,0

12 14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 24.850 3.724 1’41.355 310,5 1’39.725 311,4

13 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 25.867 1.017 1’41.404 311,4 1’39.500 311,4

14 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 20 26.006 0.139 1’41.438 310,5 1’39.751 308,7

15 16 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 31.377 5.371 1’41.288 302,7 1’39.948 305,2

16 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 34.081 2.704 1’40.063 312,3 1’38.933 308,7

17 17 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 34.982 0.901 1’41.568 312,3 1’40.203 311,4

18 19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 20 35.461 0.479 1’41.660 310,5 1’40.325 311,4

19 18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 20 37.111 1.650 1’41.697 308,7 1’40.298 310,5

20 21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 52.439 15.328 1’42.263 306,1 1’40.638 305,2

21 22 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 57.238 4.799 1’42.408 305,2 1’40.904 307,8

Non classificati

RET 20 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 8 12 Laps 1’41.656 300,2 1’40.456 308,7