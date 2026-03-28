Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo

La zampata è arrivata quando serviva. Nicolò Bulega ha impresso il proprio marchio nella Superpole del secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. In sella alla Ducati Panigale V4R, l’emiliano ha saputo ritrovare le giuste sensazioni alla guida della Rossa e stampare il miglior tempo di questa sessione nel week end di Portimao (Portogallo). Per Bulega il crono di 1’38″495.

Sul tracciato tecnico lusitano, il centauro nostrano ha voluto ribadire il concetto in termini di superiorità, piegando la resistenza degli altri alfieri di Borgo Panigale. Alle sue spalle troviamo, infatti, lo spagnolo Iker Lecuona (+0″142) e Yari Montella (+0″438) a completare il tris ducatista. Nella top-5 hanno concluso il padrone di casa, Miguel Oliveira, sulla BMW M 1000 RR (+0″573), davanti al britannico Sam Lowes (+0″595) sull’altra Panigale V4R.

Un risultato che potrebbe dare la possibilità a Bulega di imporre il proprio ritmo fin dal via, eseguendo in qualche modo lo stesso spartito del primo appuntamento stagionale a Phillip Island (Australia). In casa Italia, da segnalare poi l’ottavo, il nono e il decimo tempo di Lorenzo Baldassarri, Danilo Petrucci e di Axel Bassani, secondo della classifica generale sulla Bimota.

Fuori dalla top-10 Andrea Locatelli (14°), Alberto Surra (16°), Stefano Manzi (17°) e Mattia Rato (22°). A conclusione, giusto fare menzione del 18° tempo del nord-irlandese Jonathan Rea in sella alla Honda CBR1000RR-R, in sostituzione dell’infortunato Dixon.

CLASSIFICA SUPERPOLE ROUND PORTIMAO 2026

1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’38.495 —

2 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’38.637 +0.142

3 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’38.933 +0.438

4 Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 1’39.068 +0.573

5 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’39.090 +0.595

6 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 1’39.139 +0.644

7 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 1’39.167 +0.672

8 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’39.228 +0.733

9 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 1’39.254 +0.759

10 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 1’39.375 +0.880

11 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 1’39.477 +0.982

12 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 1’39.500 +1.005

13 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’39.593 +1.098

14 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 1’39.725 +1.230

15 Tarran Mackenzie 95 Ducati Panigale V4R 1’39.751 +1.256

16 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’39.948 +1.453

17 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 1’40.203 +1.708

18 Jonathan Rea 65 Honda CBR1000RR-R SP 1’40.298 +1.803

19 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 1’40.325 +1.830

20 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 1’40.456 +1.961

21 Bahattin Sofuoglu 54 Yamaha YZF R1 1’40.638 +2.143

22 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 1’40.904 +2.409