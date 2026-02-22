Superbike, Nicolò Bulega: “Moto incredibile anche sul bagnato, è stato un weekend perfetto”

Il Campionato Mondiale 2026 di Superbike si è aperto nel segno di Nicolò Bulega. Il pilota dell’Aruba.it Ducati Racing ha dominato in lungo e in largo nel GP d’Australia, collezionando una doppia vittoria che lascia presagire una stagione da possibile schiacciasassi.

Confermando il grande feeling con la moto, il centauro emiliano si è detto estremamente soddisfatto in zona mista, svelando le sue sensazioni dopo aver rotto il ghiaccio nel migliore dei modi: “Un weekend incredibile – ha detto Bulega – Sinceramente non ero mlto contento dell’arrivo della pioggia prima della gara-2, anche perché ero molto soddisfatto del mio feeling sull’asciutto e come tutti gli altri non avevo mai provato la pista in queste condizioni”.

Bulega ha quindi continuato: “Una volta partiti, ho cercato semplicemente di spingere come se fossi sull’asciutto e di rimanere concentrato, e tutto è andato nel verso giusto. La moto era incredibile e ringrazio il team per il fantastico lavoro svolto. Amo l’Australia“. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con la Superbike sarà tra più di un mese, nello specifico a fine marzo, precisamente nel weekend dal 20 al 22, con il GP del Portogallo, in scena in quel di Portimao.