Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Superbike

Superbike, Nicolò Bulega: “Moto incredibile anche sul bagnato, è stato un weekend perfetto”

Pubblicato

12 minuti fa

il

Per approfondire:
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega / IPA Agency

Il Campionato Mondiale 2026 di Superbike si è aperto nel segno di Nicolò Bulega. Il pilota dell’Aruba.it Ducati Racing ha dominato in lungo e in largo nel GP d’Australia, collezionando una doppia vittoria che lascia presagire una stagione da possibile schiacciasassi.

Confermando il grande feeling con la moto, il centauro emiliano si è detto estremamente soddisfatto in zona mista, svelando le sue sensazioni dopo aver rotto il ghiaccio nel migliore dei modi: “Un weekend incredibile – ha detto Bulega – Sinceramente non ero mlto contento dell’arrivo della pioggia prima della gara-2, anche perché ero molto soddisfatto del mio feeling sull’asciutto e come tutti gli altri non avevo mai provato la pista in queste condizioni”. 

Bulega ha quindi continuato: “Una volta partiti, ho cercato semplicemente di spingere come se fossi sull’asciutto e di rimanere concentrato, e tutto è andato nel verso giusto. La moto era incredibile e ringrazio il team per il fantastico lavoro svolto. Amo l’Australia“. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con la Superbike sarà tra più di un mese, nello specifico a fine marzo, precisamente nel weekend dal 20 al 22, con il GP del Portogallo, in scena in quel di Portimao.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità