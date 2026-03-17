Superbike, Jonathan Rea torna in gara a Portimao! Sostituirà Dixon in Honda HRC

Jonathan Rea scenderà in pista a Portimao da venerdì 27 a domenica 29 marzo in occasione del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Pochi mesi dopo aver terminato ufficialmente la sua carriera (almeno da pilota a tempo pieno) nella massima categoria riservata alle derivate di serie, il veterano nordirlandese tornerà in gara sul circuito dell’Algarve come sostituto di Jake Dixon in Honda HRC.

Il sei volte campione del mondo Superbike riveste infatti il ruolo di collaudatore per la Honda e ha già guidato la CBR1000RR-R SP ai test invernali di Jerez e Portimao, rappresentando un’alternativa di lusso per il team giapponese nel momento in cui deve rinunciare ad uno dei suoi piloti titolari causa infortunio. Dixon si è operato dopo la frattura del polso rimediata nel test ufficiale di Phillip Island e non potrà gareggiare in Portogallo.

“Dixon resta concentrato sul programma di riabilitazione che prosegue positivamente e senza ritardi“, si legge nel comunicato della Honda. Il centauro britannico ha fatto inoltre il punto della situazione sui social: “Sono volato a Manchester soltanto per farmelo pulire. Mi hanno già tolto il gesso e mi hanno messo una stecca, ho ancora i fili ma entro due settimane me li toglieranno e poi inizierò a lavorare per tornare in pista“.

Rea parteciperà al round lusitano come compagno di squadra del thailandese Somkiat Chantra, che prima dovrà però ricevere il via libera dei medici essendo al rientro da un infortunio.