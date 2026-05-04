Superbike, Nicolò Bulega ormai è in lotta solo con il libro dei record. Si segnalano Baldassarri e Montella

Nicolò Bulega continua a riscrivere i libri dei record della superbike. Il pilota del team Ducati Aruba, infatti, ha completato la tripletta anche in occasione del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale 2026 e ha ufficialmente dato il via alla fuga verso il titolo.

La classifica generale, dopotutto, parla chiaro. Anche se siamo solamente all’inizio della stagione il pilota emiliano sta veleggiando su ritmi clamorosi. Il ducatista vola con 248 punti contro i 166 di Iker Lecuona. Un gap di ben 82 lunghezze che parla chiaro. I numeri, come spesso capita, sottolineano in maniera accurata uno scenario già di per sé senza precedenti.

12 successi in altrettante gare in questo avvio di campionato. 16 vittorie di fila contando anche il finale della passata stagione. Nicolò Bulega procede come un carro-armato. I rivali sono in ginocchio e oggettivamente non sembrano avere a disposizione il minimo appiglio per sognare una rimonta. L’unico, in teoria, è proprio Iker Lecuona, il suo compagno di team. Lo spagnolo le sta provando tutte, ma la storia non cambia.

Alle loro spalle si stanno segnalando diversi piloti, per fortuna anche di casa nostra. Lorenzo Baldassarri, per esempio, ha centrato il terzo posto nella superpole race, quindi ha fatto quarto in Gara-2. Yari Montella, invece, dopo il quinto posto nella gara sprint e il quarto di Gara-1, è salito sul gradino più basso del podio nella gara di ieri.