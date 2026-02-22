Superbike, Nicolò Bulega domina gara-2 sul bagnato a Phillip Island. Bassani in piazza d’onore, cade Montella

Dominio assoluto di Nicolò Bulega nel primo round del Mondiale Superbike 2026. Sul tracciato di Phillip Island, in Australia, il centauro emiliano ha voluto ribadire di essere il punto di riferimento della categoria anche in condizioni di asfalto bagnato. Missione compiuta per il pilota Ducati, leader dalla prima all’ultima curva di gara-2, in perfetta continuità con quanto già mostrato in gara-1 e nella Superpole Race.

Per Bulega si tratta dunque di un avvio di stagione da incorniciare, ulteriormente esaltato dai numeri: con 23 successi iridati nelle singole manche, il romagnolo diventa il pilota italiano più vincente di sempre nella Superbike, superando Max Biaggi e Marco Melandri nella classifica all-time delle derivate di serie.

Nell’ultima gara del weekend australiano, Bulega ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, scavando subito un solco sugli avversari e mostrando una confidenza impressionante sull’anteriore della sua moto. Nulla da fare per gli inseguitori, costretti ben presto ad arrendersi e a contendersi le posizioni di rincalzo. Una lotta che sembrava premiare Yari Montella (Ducati), salvo poi essere interrotta a sette giri dal termine: l’asfalto reso viscido come sapone ha tradito il pilota italiano, la cui gara si è conclusa anzitempo con una caduta.

A trarne vantaggio è stato Axel Bassani, che in sella alla Bimota ha replicato il secondo posto già ottenuto nella Superpole Race, chiudendo a 11”336 dalla vetta. Terza piazza per lo spagnolo Álvaro Bautista (Ducati), al traguardo con un distacco di 17”790. Alla luce di questi risultati, Bulega comanda la classifica iridata con 62 punti, con un margine di 20 lunghezze su Bassani e di 36 su Montella.

Da segnalare anche le buone prestazioni degli altri piloti italiani in top ten. Ottimo quinto posto per Andrea Locatelli, che sulla Yamaha ha saputo capitalizzare al meglio le condizioni difficili (+30”966). Sesta posizione per Danilo Petrucci, al debutto competitivo sulla BMW (+31”901). Ai margini del gruppo dei migliori dieci, nona piazza per Lorenzo Baldassarri su Ducati, staccato di 33”241.

Più attardati Alberto Surra, dodicesimo, e Stefano Manzi, quattordicesimo, rispettivamente su Ducati e Yamaha. Da registrare infine la caduta di Mattia Rato (Yamaha) nelle fasi iniziali di gara-2.

CLASSIFICA GARA-2 ROUND AUSTRALIA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega Ducati Panigale V4R 22 LEAD LEAD 1’40.406

2 Axel Bassani Bimota KB998 Rimini 22 +11.336 +11.336 1’41.341

3 Álvaro Bautista Ducati Panigale V4R 22 +17.790 +6.454 1’41.529

4 Tarran Mackenzie Ducati Panigale V4R 22 +28.356 +10.566 1’41.766

5 Andrea Locatelli Yamaha YZF-R1 22 +30.966 +2.610 1’42.381

6 Danilo Petrucci BMW M 1000 RR 22 +31.901 +0.935 1’41.975

7 Miguel Oliveira BMW M 1000 RR 22 +32.135 +0.234 1’41.948

8 Iker Lecuona Ducati Panigale V4R 22 +32.608 +0.473 1’42.126

9 Lorenzo Baldassarri Ducati Panigale V4R 22 +33.241 +0.633 1’41.968

10 Garrett Gerloff Kawasaki ZX-10RR 22 +48.734 +15.493 1’43.212

11 Tetsuta Nagashima Honda CBR1000RR-R SP 22 +52.224 +3.490 1’42.661

12 Alberto Surra Ducati Panigale V4R 22 +58.908 +6.684 1’42.979

13 Remy Gardner Yamaha YZF-R1 22 > 1′ +7.595 1’43.861

14 Stefano Manzi Yamaha YZF-R1 22 > 1′ +26.577 1’44.246

15 Bahattin Sofuoğlu Yamaha YZF-R1 22 > 1′ +7.670 1’44.541

RITIRATI

RT Alex Lowes Bimota KB998 Rimini 18 1’41.974

RT Yari Montella Ducati Panigale V4R 15 1’40.784

RT Xavi Vierge Yamaha YZF-R1 12 1’42.926

RT Ryan Vickers Honda CBR1000RR-R SP 7 1’44.353

RT Sam Lowes Ducati Panigale V4R 7 1’41.291

RT Mattia Rato Yamaha YZF-R1 0 —