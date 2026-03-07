Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprova

Sabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del calendario ciclistico internazionale. Prima dell’attesa prova maschile, andrà in scena quella femminile, giunta alla sua dodicesima edizione. Le protagoniste si sfideranno su un tracciato ridimensionato rispetto a quello degli anni scorsi ma non mancherà di certo lo spettacolo sui settori “bianchi”.

Il percorso di 133 chilometri attorno a Siena presenta infatti undici settori di sterrato prima dell’entrata nel circuito finale dove si deciderà la corsa. L’anno scorso fu Demi Vollering a conquistare il titolo davanti a Anna Van der Breggen e Pauline Ferrand-Prevot. Per questa edizione il numero delle favorite sembra ridotto ma l’incredibile rigidità della corsa potrebbe rendere imprevedibile il nome della nuova vincitrice in Piazza del Campo.

Come vedere la Strade Bianche femminile oggi in tv? Non è prevista alcuna copertura in diretta tv per la corsa. Tuttavia lo streaming sarà disponibile gratis su Rai Play Sport 3 e per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale per non perdervi neanche un aggiornamento sulla corsa.

PROGRAMMA STRADE BIANCHE FEMMINILE 2026

Sabato 7 marzo – Siena-Siena (133 km)

Orario di partenza: 10.20

Orario di arrivo stimato: 14.00

PERCORSO

Percorso che, come detto, risulta più corto e meno duro rispetto alle edizioni precedenti. Si parte subito con i primi tre settori “bianchi” e le prime ascese. Dopo altri 20 km si affronta il quarto settore di San Martino in Grania. I saliscendi porteranno poi alla prima vera svolta della corsa; Colle Pinzuto, seguito dal tratto delle Tolfe. Poi si entra per l’ultima volta nel circuito finale che porta sullo strappo di via Santa Caterina e l’arrivo in Piazza dal Campo.

FAVORITE

Il duello della vigilia è sicuramente quello tra Demi Vollering ed Elisa Longo Borghini. La fuoriclasse olandese, già vincitrice nel 2023 e nel 2025, sembra avere uno stato di forma già ottimale in questo inizio di stagione. L’azzurra, invece, cerca di bissare il successo ottenuto nel lontano 2017. Attenzione però alle outsider come la francese Pauline Ferrand-Prevot, già competitiva in gare come la Strade Bianche. Cerca il primo successo nella corsa italiana anche Kasia Niewiadoma, autrice sempre di ottime prove sfociate in dei piazzamenti di rilievo.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA STRADE BIANCHE FEMMINILE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 dalle 12.00, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO MAX dalle 11.45

Diretta Live testuale: OA Sport