CiclismoStrada
Strade Bianche 2026: tutti gli italiani in gara. Esordio per Giulio Pellizzari alla ricerca di un piazzamento di prestigio
Mancano ormai meno di 24 ore al primo grande appuntamento della stagione del ciclismo internazionale. Domani sabato 7 marzo scatterà infatti la ventesima edizione delle Strade Bianche, corsa toscana che ha acquisito negli anni popolarità, grazie anche al grande spettacolo proposto. Anche quest’anno l’uomo da battere è Tadej Pogacar, alla ricerca del poker dopo le due ultime edizioni dominato.
Il fuoriclasse sloveno, all’esordio stagionale, può ancora una volta scrivere la storia sullo sterrato italiano. Il percorso scelto sarà leggermente meno duro, con quattordici settori di “strade bianche” ed il classico arrivo in Piazza del Campo a Siena dopo i soliti strappi, l’ultimo quello di via Santa Caterina. In chiave Italia si cerca un successo che manca da 13 anni.
Fu infatti Moreno Moser l’unico azzurro a vincere la corsa nel lontano 2013. Quest’anno saranno ben 42 gli italiani al via, con Giulio Pellizzari che sembra essere quello nella migliore condizione per un piazzamento di prestigio. Il giovane marchigiano è al suo debutto alle Strade Bianche ma ha già dimostrato grandi qualità quando la strada tende alla salita. Attenzione anche a Filippo Zana, abile la scorsa settimana a conquistare il Giro di Sardegna.
TUTTI GLI ITALIANI ALLE STRADE BIANCHE 2026
ALPECIN PREMIER-TECH
BUSATTO Francesco
BAHRAIN VICTORIOUS
ZAMBANINI Edoardo
BARDIANI CSF 7 SABER
MAGLI Filippo
MARCELLUSI Martin
MARTINELLI Alessio
PALETTI Luca
STENICO Mattia
TOLIO Alex
TURCONI Filippo
EF EDUCATION EASY-POST
ALBANESE Vincenzo
GROUPAMA FDJ UNITED
GERMANI Lorenzo
LIDL-TREK
BAGIOLI Andrea
MOSCA Jacopo
SOBRERO Matteo
LOTTO INTERMARCHÉ
GUALDI Simone
MBH BANKCSB TELECOM FORT
CRETTI Luca
FANCELLU Alessandro
NESPOLI Lorenzo
VERRE Alessandro
ZOCCARATO Samuele
MOVISTAR
MORO Manlio
NSN CYCLING TEAM
PINARELLO Alessandro
RED BULL BORA HANSGROHE
MOSCON Gianni
PELLIZZARI Giulio
CATTANEO Mattia
SOLUTION TECH NIPPO RALI
IACCHI Alessandro
NENCINI Tommaso
PIRAS Andrea
SOUDAL QUICK-STEP
GAROFOLI Gianmarco
ZANA Filippo
TEAM JAYCO ALULA
CONCA Filippo
COVI Alessandro
DE PRETTO Davide
VENDRAME Andrea
TEAM PICNIC POSTNL
GAFFURI Mattia
TEAM POLTI VISIT MALTA
BESSEGA Gabriele
PIETROBON Andrea
TEAM VISMA LEASE A BIKE
FIORELLI Filippo
MATTIO Pietro
UNIBET ROSE ROCKETS
MERIS Sergio
XDS ASTANA TEAM
BETTIOL Alberto
TONEATTI Davide
VELASCO Simone