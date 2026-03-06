Strade Bianche 2026: tutti gli italiani in gara. Esordio per Giulio Pellizzari alla ricerca di un piazzamento di prestigio

Mancano ormai meno di 24 ore al primo grande appuntamento della stagione del ciclismo internazionale. Domani sabato 7 marzo scatterà infatti la ventesima edizione delle Strade Bianche, corsa toscana che ha acquisito negli anni popolarità, grazie anche al grande spettacolo proposto. Anche quest’anno l’uomo da battere è Tadej Pogacar, alla ricerca del poker dopo le due ultime edizioni dominato.

Il fuoriclasse sloveno, all’esordio stagionale, può ancora una volta scrivere la storia sullo sterrato italiano. Il percorso scelto sarà leggermente meno duro, con quattordici settori di “strade bianche” ed il classico arrivo in Piazza del Campo a Siena dopo i soliti strappi, l’ultimo quello di via Santa Caterina. In chiave Italia si cerca un successo che manca da 13 anni.

Fu infatti Moreno Moser l’unico azzurro a vincere la corsa nel lontano 2013. Quest’anno saranno ben 42 gli italiani al via, con Giulio Pellizzari che sembra essere quello nella migliore condizione per un piazzamento di prestigio. Il giovane marchigiano è al suo debutto alle Strade Bianche ma ha già dimostrato grandi qualità quando la strada tende alla salita. Attenzione anche a Filippo Zana, abile la scorsa settimana a conquistare il Giro di Sardegna.

TUTTI GLI ITALIANI ALLE STRADE BIANCHE 2026

ALPECIN PREMIER-TECH

BUSATTO Francesco

BAHRAIN VICTORIOUS

ZAMBANINI Edoardo

BARDIANI CSF 7 SABER

MAGLI Filippo

MARCELLUSI Martin

MARTINELLI Alessio

PALETTI Luca

STENICO Mattia

TOLIO Alex

TURCONI Filippo

EF EDUCATION EASY-POST

ALBANESE Vincenzo

GROUPAMA FDJ UNITED

GERMANI Lorenzo

LIDL-TREK

BAGIOLI Andrea

MOSCA Jacopo

SOBRERO Matteo

LOTTO INTERMARCHÉ

GUALDI Simone

MBH BANKCSB TELECOM FORT

CRETTI Luca

FANCELLU Alessandro

NESPOLI Lorenzo

VERRE Alessandro

ZOCCARATO Samuele

MOVISTAR

MORO Manlio

NSN CYCLING TEAM

PINARELLO Alessandro

RED BULL BORA HANSGROHE

MOSCON Gianni

PELLIZZARI Giulio

CATTANEO Mattia

SOLUTION TECH NIPPO RALI

IACCHI Alessandro

NENCINI Tommaso

PIRAS Andrea

SOUDAL QUICK-STEP

GAROFOLI Gianmarco

ZANA Filippo

TEAM JAYCO ALULA

CONCA Filippo

COVI Alessandro

DE PRETTO Davide

VENDRAME Andrea

TEAM PICNIC POSTNL

GAFFURI Mattia

TEAM POLTI VISIT MALTA

BESSEGA Gabriele

PIETROBON Andrea

TEAM VISMA LEASE A BIKE

FIORELLI Filippo

MATTIO Pietro

UNIBET ROSE ROCKETS

MERIS Sergio

XDS ASTANA TEAM

BETTIOL Alberto

TONEATTI Davide

VELASCO Simone