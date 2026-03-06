Strade Bianche femminile 2026. Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?

Sarà una giornata intensa quella che attende gli appassionati del grande ciclismo. Prende il via domani, con partenza alle ore 10:20, la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne. La corsa in linea, con partenza ed arrivo a Siena, si snoda su un percorso di 133 chilometri che propone diverse difficoltà. Le previsioni della vigilia sembrano lasciar presagire una sfida tra le big del panorama internazionale con Demi Vollering ed Elisa Longo Borghini come principali candidate al successo.

Le atlete partecipanti, al via ci saranno tredici formazioni World Tour, si sfideranno per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Demi Vollering. Lo scorso anno l’olandese si è imposta davanti alla connazionale Anna van der Breggen e alla francese Pauline Ferrand-Prevot.

Il percorso, rispetto a quello dello scorso anno, subisce qualche leggera modifica con un settore di sterrato in meno e cinque chilometri in meno. Gli organizzatori hanno infatti eliminato il tratto della Piana e quello di Serravalle introducendo un breve passaggio sulla ghiaia poco prima di Buonconvento. Da qui in poi la corsa si snoda su un tracciato ormai ben conosciuto dalle partecipanti: il punto chiave sarà come sempre il doppio passaggio sul Colle Pinzuto e Le Tolfe.

La fuoriclasse olandese ha evidenziato il suo eccellente stato di forma alla Volta Valenciana e alla Omloop Nieuwsblad WE. L’azzurra, dopo il successo nel UAE Tour femminile, vuole essere subito protagonista sulle strade di casa. Tra le candidate più autorevoli alla conquista del successo la transalpina Pauline Ferrand-Prevot che, dopo il podio dello scorso anno, punta ancora più in alto. Insegue il primo successo Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto che, negli anni, ha collezionato tre secondi, un terzo e due quarti posti. Lotte Kopecky e Anna van der Breggen, pur se non nelle migliori condizioni, saranno al via della corsa.