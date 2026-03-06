Giulio Pellizzari alla sfida Strade Bianche: “Rimanere davanti il più possibile. Favorito? Non c’è bisogno di dirlo…”

Giulio Pellizzari si avvicina verso la sua prima volta alla Strade Bianche, la corsa che ormai ogni anno, verso la primavera, si disputa nei territori di Siena. Per il marchigiano un debutto con le speranze di fare il miglior risultato possibile. Lo ha sentito brevemente Tina Ruggeri per InBici, a cui sono state affidate le parole di speranza.

Innanzitutto le prime impressioni sulla sua presenza: “E’ la prima volta qua alla Strade Bianche, l’ho vista tante volte dal vivo su questi sterrati, e quindi non vedo l’ora di essere alla partenza domani e cercare di stare più avanti possibile“. E sul favorito: “Non c’è bisogno di dirlo“. Il riferimento evidente sembra essere a Tadej Pogacar.

Poi il focus si sposta (di nuovo) sul tipo di corsa da impostare: “Sicuramente sarà dura, ci sarà da correre davanti e sicuramente in modo aggressivo. Vediamo. Questa è la mia prima volta qua per me. Cercherò di godermela al massimo, vediamo quello che viene. Una Strade Bianche di studio, cercando di fare il massimo possibile“.

Soltanto in un’occasione la Strade Bianche è stata vinta da un corridore italiano: Moreno Moser, che ce la fece nel 2013. In linea generale, un azzurro manca dal podio della corsa dal 2020, quando fu secondo Davide Formolo. Il tutto mentre Tadej Pogacar prova a diventare il primo a fare poker, staccando Fabian Cancellara in questo senso.