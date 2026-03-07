Chi è stato il miglior italiano alla Strade Bianche 2026: la classifica da comprimari degli azzurri

Gli italiani non sono riusciti a essere protagonisti alle Strade Bianche 2026, rimanendo ben lontani dalle posizioni che contano nella Classica degli sterrati in terra toscana vinta per la terza volta consecutiva dallo sloveno Tadej Pogacar. Una prestazione senza particolari soddisfazioni a livello collettivo per i padroni di casa, con nessun piazzato in top-15 e soltanto due azzurri nella top-20.

Il migliore italiano al traguardo delle Strade Bianche 2026 è stato Andrea Vendrame (Team Jayclo AlUla), che ha tagliato il traguardo posto in Piazza del Campo a Siena in 16ma posizione, con un distacco di 6’57” dal vincitore. Filippo Zana (Soudal Quick-Step), fresco di trionfo al Giro di Sardegna, ha terminato in 19ma piazza con un ritardo di 7’02” dal Campione del Mondo.

Bisogna scorrere la classifica per trovare Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step, 28mo), Simone Gualdi (Lotto Intermarché, 30mo) e Matteo Sobrero (Lidl-Trek, 32mo), giunti all’arrivo nel drappello a 9’55” da Pogacar. Nelle retrovie della top-50 figurano Simone Velasco (XDS Astana, 45mo a 10’03”), Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber, 48mo a 10’11”) e Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech, 50mo a 10’17”).

Si sperava in una prova degna di nota da parte del giovane Giulio Pellizzari, che ha però faticato a digerire i tratti in sterrato e ha terminato in 79ma piazza a 14’44”: il portacolori della Red Bull-Bora-hansgrohe è giunto insieme a Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber, 80mo), subito dietro ai rispettivi compagni di squadra Mattia Cattaneo (77mo) e Filippo Magli (78mo).

CLASSIFICA ITALIANI STRADE BIANCHE

16. Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) a 6’57”

19. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) a 7’02”

28. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) a 9’55”

30. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) a 9’55”

32. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) a 9’55”

45. Simone Velasco (XDS Astana) a 10’03”

48. Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) a 10’11”

50. Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) a 10’17”

58. Davide Toneatti (XDS Astana) a 10’28”

66. Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort) a 12’42”

77. Mattia Cattaneo (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 14’42”

78. Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) a 14’42”

79. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 14’44”

80. Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) a 14’44”

87. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) a 21’14”

90. Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a 21’14”

91. Filippo Fiorelli (Team Visma | Lease a Bike) a 21’14”

92. Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike) a 21’14”

97. Lorenzo Germani (Groupama-FDJ United) a 21’14”

103. Alberto Bettiol (XDS Astana) a 21’14”

104. Jacopo Mosca (Lidl-Trek) a 21’14”

106. Sergio Meris (Unibet Rose Rockets) a 21’14”

108. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) a 21’14”

110. Alessio Martinelli (Bardiani CSF 7 Saber) a 21’14”