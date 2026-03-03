Strade Bianche 2026, il roster della UAE: al via Del Toro e Jan Christen

Negli sport di squadra, quando tutto ciò diventa possibile, si rivela sempre più importante avere a disposizione una rosa numericamente ampia e qualitativamente profonda per riuscire a far fronte alle assenze che gli infortuni impongono nel corso di annate lunghe e faticose. Il ciclismo in questo non fa eccezione.

La UAE Team Emirates XRG, nonostante le pesanti defezioni degli infortunati Tim Wellens e Jhonatan Narváez, schiererà la miglior formazione per affiancare il suo fenomeno Tadej Pogačar alla Strade Bianche 2026. Il fuoriclasse sloveno farà il proprio esordio stagionale con la classica italiana di sabato 7 marzo. Il detentore del titolo ha già vinto in tre occasioni la corsa italiana e punta a stabilire un nuovo record diventando il primo in grado di vincere quattro edizioni.

Pogacar potrà avere al suo fianco il messicano Isaac Del Toro, che lo scorso anno, sugli sterrati senesi, riuscì a conquistare la Maglia Rosa al Giro d’Italia e che potrà rappresentare una seconda punta di alto livello per la formazione emiratina, al servizio del suo capitano, ma pronto a cogliere qualsiasi opportunità in caso di necessità.

Per controllare la corsa e, magari, provare ad imporre la selezione già da lontano, saranno ai nastri di partenza Jan Christen, che in questo inizio di stagione ha colto due vittorie e diversi piazzamenti, Florian Vermeersch, terzo classificato alla Omloop Nieuwsblad, Kevin Vermaerke, Felix Großschartner e Domen Novak.