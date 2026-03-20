Startlist discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Sabato 21 marzo (ore 10.45) sarà tempo della discesa maschile sull’Olympiabakken di Kvitfjell (Norvegia), valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi scandinave gli uomini-jet saranno chiamati all’appello e ci si giocherà quel che rimane in una specialità in cui è già noto il proprio re, lo svizzero Marco Odermatt.

L’asso elvetico ha già chiuso i conti, avendo potuto festeggiare i centri anche in superG e soprattutto nella classifica generale del massimo circuito internazionale. Odermatt, da questo punto di vista, potrà competere a “cuor leggero” e lanciare il guanto di sfida al resto degli avversari. Dovrà guardare in particolare alla sua squadra, considerando il campione olimpico in carica, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin ecc.

Tra le fila azzurre, Giovanni Franzoni e Dominik Paris saranno tra i più attesi ed entrambi vorranno giocarsi le proprie chance per conquistare la top-3 nella graduatoria di specialità. Ne hanno facoltà. Domme ha grande esperienza su questo pendio e sa come pennellare le varie curve, mentre Franzoni vorrà dare un seguito alla sua stagione straordinaria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della discesa libere maschile a Lillehammer (Norvegia), finale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA MASCHILE LILLEHAMMER

Sabato 21 marzo

10.45 Discesa maschile delle Finali a Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA DISCESA MASCHILE LILLEHAMMER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA MASCHILE LILLEHAMMER

1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

4 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

5 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

8 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

16 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

23 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

24 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic