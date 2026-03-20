Sci alpino, ultima discesa dell’anno. Franzoni e Paris si sfidano per il podio in classifica

La Coppa del Mondo di sci alpino entra nell’ultima settimana della sua stagione. A Lillehammer vanno in scena, infatti, le finali e sarà un weekend dedicato completamente alla velocità. Sabato è il giorno delle discese e, a differenza di quanto accade in campo femminile, tra gli uomini è già tutto deciso, visto che Marco Odermatt ha conquistato ancora una volta la sfera di cristallo, battendo il connazionale Franjo Von Allmen.

Da decidere c’è ancora il terzo gradino del podio in classifica e molto probabilmente se lo contenderanno Giovanni Franzoni (354) e Dominik Paris (341), anche se tra i due azzurri potrebbe ancora inserirsi l’austriaco Vincent Kriechmayr (322). Un terzo posto che comunque sarebbe importante e mettere un ulteriore sigillo ad una stagione sicuramente positiva sia per Franzoni sia per Paris.

Il bresciano ha l’occasione per chiudere al meglio in discesa libera, specialità nella quale è arrivata anche la prima vittoria della carriera e soprattutto sembra essere arrivato in questo finale di stagione anche con una buona energia, visto il secondo posto di Courchevel. Il veterano altoatesino, invece, cercherà di sfruttare il grande feeling con la pista di Kvitfjell, visto che in passato ha già vinto per ben quattro volte in discesa, alle quali si aggiungo le due in superG, considerando inoltre la meravigliosa doppietta dello scorso anno.

Attenzione anche a Florian Schieder, che si è messo in luce nella prima prova cronometrata e può anche dire la sua per il podio. Nell’ultima discesa della stagione potrebbero anche esserci delle sorprese, visto che tanti sono arrivati con il lumicino delle energie davvero al minimo e quindi attenzione alle possibili sorprese, come l’austriaco Daniel Hemetsberger, il canadese Cameron Alexander e lo sloveno Miha Hrobat, che è stato il migliore ieri in prova.