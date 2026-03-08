Parigi-Nizza 2026, l’americano Luke Lamperti sorprende tutti nella prima tappa

La Parigi-Nizza 2026 si apre nel segno di Luke Lamperti. L’americano della EF Education-EasyPost ha ottenuto la vittoria più importante finora della sua carriera, trionfando in volata sul traguardo di Carrières-sous-Poissy. Lo statunitense indosserà la prima maglia di leader, battendo allo sprint il belga Vito Braet (Lotto Intermarché) ed il colombiano Orluis Aular (Movistar).

La fuga di giornata vede protagonisti sei atleti. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), Patrick Gamper, Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Max Walker (EF Education EasyPost), Mathis Le Berre (TotalEnergies) e Sebastien Grignard (Lotto Intermarché). Il loro vantaggio non è mai andato oltre i due minuti, con il gruppo che ha sempre controllato.

Ad una decina di chilometri dal traguardo si stacca Durbridge, mentre ai -5 cerca l’azione personale Le Berre. Alle spalle il gruppo è trainato dalla Visma | Lease a Bike che aumenta sempre di più l’andatura. A resistere tra i fuggitivi sono solo Pedersen e Grignard, ma anche loro vengono ripresi praticamente all’ultimo chilometro.

Un finale concitato e che vede anche la caduta del francese Lenny Martinez (Bahrain – Victorious). Parte dunque la volata e a trovare lo spunto vincente è Luke Lamperti, che batte Vito Braet, Orluis Aular e Milan Fretin. Il primo degli azzurri è Matteo Trentin, che ha concluso al dodicesimo posto.