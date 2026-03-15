Parigi-Nizza 2026, trionfo finale di Vingegaard. Sigillo di Lenny Martinez nell’ultima tappa

Lenny Martinez, all’undicesima vittoria della sua carriera da professionista, si aggiudica l’ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, la Nizza-Nizza di 129 chilometri. Il corridore francese della Bahrain-Victorious s’impone allo sprint davanti a Jonas Vingegaard che legittima così ulteriormente il proprio meritato trionfo finale con una nuova azione di forza.

Il danese, sulla salita finale, tenta l’allungo per involarsi verso il traguardo. Martinez è l’unico che non perde contatto dal leader della corsa e prova anzi a metterlo in difficoltà quando bisogna affrontare la discesa. I due però non riescono a superarsi e allora preferiscono collaborare per andare insieme fino al traguardo. Lenny Martinez lancia lo sprint, resiste al ritorno del rivale e vince con pieno merito. Il colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team regola la volata del gruppo, staccato di soli sette secondi.

Vingegaard completa il suo trionfo con la vittoria della classifica generale, della maglia a punti e di quella degli scalatori. Il colombiano Dani Martinez, nonostante la banale caduta in cui è rimasto coinvolto, difende la seconda posizione con un ritardo di 4’23”, mentre completa il podio il tedesco Georg Steinhauser della EF Education – EasyPost, terzo con 5’50”. Matteo Trentin, ventiseiesimo, è il primo degli italiani.

Il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), parte della fuga iniziale, conquista la vetta solitaria della corsa sulla salita del Col de la Porte e gestisce un vantaggio di poco superiore al minuto prima di essere recuperato dal gruppo a 23 chilometri dal traguardo.

Il forcing sempre più intenso del Team Visma | Lease a Bike porta all’allungo in progressione di Jonas Vingegaard sul primo chilometro della Côte du Linguador, salita di 3.3km all’8.2%. L’unico capace di rispondere al danese è Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. In discesa il francese sfrutta le proprie abilità per provare a staccare il rivale, ma non riesce nel suo intento.