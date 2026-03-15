Classifica Parigi-Nizza 2026: Jonas Vingegaard vincitore con distacchi abissali

Jonas Vingegaard ha vinto la Parigi-Nizza 2026, imponendosi con un vantaggio siderale nei confronti del secondo classificato. Il formidabile danese ha fatto la differenza nelle due frazioni di montagna che hanno animato la parte centrale della ribattezzata Corsa verso il Sole, facendo letteralmente il vuoto sulle salite che conducevano ai traguardo di Uchon e Colombier-le-Vieux, tra l’altro dopo il ritardo dello spagnolo Juan Ayuso, che si trovava al comando dopo la cronometro a squadre.

Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha attaccato in maniera convinta anche nell’ottava e ultima tappa, facendo la differenza sull’ultima ascesa insieme a Lenny Martinez e ha poi chiuso alle spalle del transalpino sul traguardo di Nizza. Il 29enne, due volte vincitore del Tour de France e grande favorito in vista del Giro d’Italia 2026, ha vinto la Parigi-Nizza con un vantaggio di addirittura 4’23” sul colombiano Daniel Martinez e 6’07” sul tedesco Georg Steinhauser.

CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 500 250 36″ 25:25:11

2 2 – Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 400 190 10″ 4:23

3 3 – Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 325 160 6:07

4 4 – Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 275 140 2″ 6:24

5 5 – Martinez Lenny Bahrain – Victorious 225 120 16″ 7:31

6 6 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 175 110 9:09

7 7 – Izagirre Ion Cofidis 150 100 9:19

8 8 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 125 90 10:23

9 9 – Baudin Alex EF Education – EasyPost 100 80 10:33

10 10 – Tejada Harold XDS Astana Team 85 70 18″ 11:40

11 11 – Vercher Mattéo TotalEnergies 70 60 13:09

12 12 – Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 60 55 6″ 26:14

13 15 ▲2 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 50 50 26:47

14 13 ▼1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 40 45 28:29

15 17 ▲2 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 35 40 2″ 29:07

16 16 – Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 30 36 31:11

17 19 ▲2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 30 32 31:51

18 14 ▼4 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 30 28 39:12

19 21 ▲2 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 30 24 41:39

20 31 ▲11 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 30 20 42:01

21 18 ▼3 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 20 18 42:27

22 34 ▲12 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 20 16 43:08

23 36 ▲13 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 20 14 43:11

24 37 ▲13 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 20 12 43:37

25 27 ▲2 Tarling Joshua INEOS Grenadiers 20 10 6″ 43:57

26 20 ▼6 Delbove Joris TotalEnergies 20 9 44:19

27 40 ▲13 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 20 8 44:34

28 29 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 20 7 4″ 44:58

29 28 ▼1 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 20 6 6″ 45:55

30 43 ▲13 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 20 5 47:19