Parigi-Nizza 2026: tutti gli italiani in gara. L’esperto Trentin guida gli otto azzurri al via

Dopo le prime classiche del nord è ora tempo di affrontare i primi appuntamenti delle corse a tappe. La prossima settimana sarà infatti quella della Parigi-Nizza, giunta alla sua ottantaquattresima edizione. La corsa francese si aprirà domenica 8 marzo da Achères e si concluderà a Nizza dopo una settimana (domenica 15 marzo).

I corridori dovranno percorrere un totale di 1229,9 chilometri in otto tappe per stabilire il successore di Matteo Jorgenson. Grande attenzione sarà puntata su Jonas Vingegaard al suo esordio stagionale. Il danese vuole iniziare nel migliore dei modi il 2026, mettendosi in gioco sulle strade transalpine. Il rivale del corridore del Team Visma Lease a Bike dovrebbe essere João Almeida, uomo immagine dell’UAE Team Emirates XRG.

In totale saranno sedici le formazioni World Tour al via, con una scarsa rappresentanza di italiana. Saranno infatti solo otto i corridori azzurri presenti, guidati dall’esperienza di Matteo Trentin. Il veterano del Tudor Pro Cycling Team sembra ancora riuscire a fare la differenza come dimostrato dal terzo posto nella Kuurne-Brussels-Kuurne. Con lui ci sarà anche Davide Piganzoli, sesto alla Faun Ardeche Classic.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA PARIGI-NIZZA 2026

MOVISTAR TEAM

MILESI Lorenzo

BAHRAIN VICTORIOUS

CARUSO Damiano

LOTTO INTERMARCHÉ

ROTA Lorenzo

SOUDAL QUICK-STEP

DAINESE Alberto

TEAM VISMA LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

PIGANZOLI Davide

XDS ASTANA TEAM

CONCI Nicola

TUDOR PRO CYCLING TEAM

TRENTIN Matteo