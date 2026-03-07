CiclismoSport in tvStrada
Parigi-Nizza 2026: tutti gli italiani in gara. L’esperto Trentin guida gli otto azzurri al via
Dopo le prime classiche del nord è ora tempo di affrontare i primi appuntamenti delle corse a tappe. La prossima settimana sarà infatti quella della Parigi-Nizza, giunta alla sua ottantaquattresima edizione. La corsa francese si aprirà domenica 8 marzo da Achères e si concluderà a Nizza dopo una settimana (domenica 15 marzo).
I corridori dovranno percorrere un totale di 1229,9 chilometri in otto tappe per stabilire il successore di Matteo Jorgenson. Grande attenzione sarà puntata su Jonas Vingegaard al suo esordio stagionale. Il danese vuole iniziare nel migliore dei modi il 2026, mettendosi in gioco sulle strade transalpine. Il rivale del corridore del Team Visma Lease a Bike dovrebbe essere João Almeida, uomo immagine dell’UAE Team Emirates XRG.
In totale saranno sedici le formazioni World Tour al via, con una scarsa rappresentanza di italiana. Saranno infatti solo otto i corridori azzurri presenti, guidati dall’esperienza di Matteo Trentin. Il veterano del Tudor Pro Cycling Team sembra ancora riuscire a fare la differenza come dimostrato dal terzo posto nella Kuurne-Brussels-Kuurne. Con lui ci sarà anche Davide Piganzoli, sesto alla Faun Ardeche Classic.
TUTTI GLI ITALIANI ALLA PARIGI-NIZZA 2026
MOVISTAR TEAM
MILESI Lorenzo
BAHRAIN VICTORIOUS
CARUSO Damiano
LOTTO INTERMARCHÉ
ROTA Lorenzo
SOUDAL QUICK-STEP
DAINESE Alberto
TEAM VISMA LEASE A BIKE
AFFINI Edoardo
PIGANZOLI Davide
XDS ASTANA TEAM
CONCI Nicola
TUDOR PRO CYCLING TEAM
TRENTIN Matteo