Sport in tv oggi (martedì 31 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 31 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sarà una serata molto particolare per il calcio italiano. A Zenica, in Bosnia, gli azzurri allenati da Rino Gattuso affronteranno i padroni di casa nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Una sfida dentro-fuori in cui la Nazionale vorrà tornare a disputare la fase finale della rassegna iridata.

Poco prima ci sarà anche la selezione tricolore U21 guidata da Silvio Baldini, impegnata in Svezia nell’ambito della qualificazione agli Europei 2027. Gli azzurri puntano senza mezzi termini ai tre punti per mettere pressione alla Polonia, leader del raggruppamento e tenere intatte le possibilità di accesso diretto alla rassegna continentale senza passare dagli spareggi. Questo e molto altro nella giornata odierna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 31 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 31 marzo

10.00 Tennis, ATP Bucarest 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 18.00, Sky Sport Mix (211) dalle 11.00 alle 20.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Maestrelli vs van de Zandschulp 3° match e inizio programma alle 10:00 italiane; Arnaldi vs Qualificato 4° match e inizio programma alle 10.00 italiane)

11.00 Vela, Trofeo Princesa Sofia: seconda giornata – Nessuna copertura in tv e streaming

12.00 Tennis, ATP Marrakech 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 18.00, Sky Sport Mix (211) dalle 11.00 alle 20.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cinà vs Muller 1° match e inizio programma alle 12.00 italiane; Bellucci vs Bennani 2° match e inizio programma alle 12.00; Berrettini vs Buse 3° match e inizio alle 12.00 italiane)

14.00 Snooker, Tour Championship 2026: primo turno – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

17.00 Tennis, WTA Charleston 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.00; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

17.30 Tennis, WTA Bogotà 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.00; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW

18.30 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Svezia vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Basket, EuroCup 2026: Besiktas vs Bahcesehir Kol. – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Basket, EuroCup 2026: JL Bourg vs Turk Telekom – Diretta tv su Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Tennis, ATP Houston 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.45 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Paris – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.45 Calcio, Playoff Qualificazioni Mondiali 2026: Bosnia vs Italia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Playoff Qualificazioni Mondiali 2026: Svezia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Curling, Mondiali 2026: Italia vs Polonia – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e su The Curling Channel

03.00 Curling, Mondiali 2026: Italia vs Cechia – Diretta streaming su The Curling Channel.