Svezia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming

Cinque giorni dopo il netto successo casalingo a Empoli sulla Macedonia del Nord, l’Italia torna in campo stasera (dalle ore 18.30) a Boras per affrontare in trasferta la Svezia nell’ottava e penultima giornata del girone di qualificazione per gli Europei Under 21 di calcio 2027. Si tratta di una partita cruciale per le residue speranze azzurre di ottenere il primo posto nel gruppo E, in attesa dello scontro diretto conclusivo con la Polonia.

Gli azzurrini occupano attualmente la seconda piazza in classifica a quota 18 punti, a -3 dai polacchi che sono ancora a punteggio pieno dopo sette turni e a +8 sulle inseguitrici. I ragazzi guidati dal CT Silvio Baldini hanno ormai ipotecato come minimo l’accesso agli spareggi, ma adesso devono continuare ad inseguire l’obiettivo della qualificazione diretta (riservata alle vincitrici dei vari raggruppamenti e anche alla miglior seconda tra i nove gironi) alla fase finale del torneo continentale di categoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Svezia-Italia, valevole per l’ottava giornata del girone di qualificazione per gli Europei Under 21 di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SVEZIA-ITALIA U21 OGGI

Martedì 31 marzo

Ore 18.30 Svezia vs Italia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SVEZIA-ITALIA U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.