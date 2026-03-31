Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streaming

Oggi martedì 31 marzo (ore 22.00) l’Italia tornerà in scena ai Mondiali 2026 di curling maschile per affrontare la Polonia in un incontro di fondamentale importanza per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). Gli azzurri se la dovranno vedere con un avversario che non ha un nome storico, ma che si sta ben distinguendo in questa competizione e che metterà sicuramente in difficoltà il quartetto tricolore.

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini saranno attesi dal confronto con la formazione guidata da Konrad Stych. A seguire, alle ore 03.00 italiane di mercoledì 1° aprile, la nostra Nazionale sfiderà la Cechia in un’altra partita cruciale per coltivare ambizioni di medaglia in questa trasferta in terra americana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia e Italia-Cechia, incontri validi per il round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, per Italia-Polonia è prevista la diretta streaming anche su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max DAZN e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (da oggi Ogden sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Martedì 31 marzo

Ore 22.00 Italia vs Polonia

Mercoledì 1° aprile

Ore 03.00 Italia vs Cechia

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per entrambe le partite, per gli abbonati; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max DAZN per Italia-Polonia, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per Italia-Polonia.