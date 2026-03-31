Bosnia-Italia oggi, playoff Mondiali calcio 2026: orario, tv, streaming, probabili formazioni

Stanno per essere assegnati gli ultimi pass iridati, che verranno distribuiti nelle finali dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, dopo la vittoria in semifinale contro l’Irlanda del Nord, giocherà la sfida decisiva in trasferta.

L’incontro andrà in scena oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45: gli azzurri dovranno andare a giocarsi il tutto per tutto fuori casa. Sarà la Bosnia Erzegovina ad ospitare la finale che metterà in palio il biglietto per i Mondiali di calcio: appuntamento allo Stadio Bilino Polje di Zenica.

Il CT dell’Italia, Gennaro Gattuso, dovrebbe schierare la stessa formazione iniziale mandata in campo in semifinale contro l’Irlanda del Nord: la coppia d’attacco sarà composta da Kean e Retegui, con Pio Esposito in panchina, mentre a centrocampo Politano a destra è favorito su Palestra.

Il match tra Bosnia Erzegovina ed Italia, valido per la finale dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Martedì 31 marzo

20.45 Bosnia Erzegovina-Italia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA-ITALIA

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. CT: Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gattuso.