Milano Cortina 2026ParalimpiadiSci Alpino
Splendido Bertagnolli! L’azzurro è secondo in gigante e festeggia il dodicesimo podio in carriera alle Paralimpiadi
Prosegue, senza soste, il programma di sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia raccoglie ancora grandi soddisfazioni e continua ad arricchire il suo medagliere nella giornata dedicata alle gare delle diverse categorie dello slalom gigante maschile. Nella categoria vision impaired, Giacomo Bertagnolli regala l’ennesimo straordinaria medaglia alla spedizione tricolore e continua ad aggiornare i record di una carriera sempre più leggendaria.
L’azzurro conquista infatti il dodicesimo podio complessivo in una rassegna olimpica. Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, chiude al comando la prima manche con il tempo di 1’02”76 e taglia il traguardo con il crono complessivo 2’08”27, tempo che gli vale la conquista della medaglia d’argento. L’azzurro termina infatti secondo con trentaquattro centesimi di distacco dal vincitore.
L’austriaco Johannes Aigner, con la guida Nico Haberl, spinge a tutta nella seconda manche, recupera il ritardo accumulato a metà gara e porta a casa la medaglia d’oro tagliando il traguardo con oltre tre decimi di vantaggio sull’atleta italiano. Il polacco Michal Golas, con la guida Kacper Walas, completa il podio con la medaglia di bronzo.