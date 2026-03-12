Sci alpino, la svedese Aarsjoe e la tedesca Forster ancora d’oro alle Paralimpiadi

Continua il programma dello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Una giornata dedicata completamente alle gare femminili di gigante. Nella categoria visual impaired è arrivata la quarta medaglia di una fenomenale Chiara Mazzel, che ha vinto l’argento, battuta solamente dall’austriaca Veronika Aigner. Sul podio anche l’altra austriaca Elina Stary, che ha conquistato il bronzo.

Terza medaglia d’oro in questa edizione delle Paralimpiadi per la svedese Ebba Aarsjoe. Dopo il trionfo in discesa e combinata, Aarsjoe ha conquistato la vittoria anche in gigante nella categoria standing. Secondo posto a quasi tre secondi per la russa Varvara Voronchikhina, mentre il bronzo è andato alla francese Aurelie Richard.

Nella categoria sitting, invece, trionfo per la tedesca Anna-Lena Forster, al secondo titolo paralimpico in questa edizione dopo l’oro vinto in discesa libera. La tedesca ha confermato il primo posto della prima manche, battendo di oltre un secondo la giapponese Momoka Muraoka. Bronzo per la cinese Liu Sitong, staccata di oltre quattro secondi dalla vincitrice.