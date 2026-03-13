LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni e Paris a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna sulle nevi francesi di Courchevel, sulla spettacolare pista “L’Eclipse”. L’appuntamento segna l’ottava prova stagionale della disciplina regina e rappresenta anche la penultima occasione per gli specialisti della velocità di raccogliere punti pesanti prima delle finali. In palio non c’è soltanto il successo di giornata, ma anche equilibri importanti nella corsa alla Coppa di discesa e alla classifica generale.

Il tracciato savoiardo, ormai entrato stabilmente nel calendario della Coppa del Mondo, è una delle piste più moderne e tecniche del circuito. Parte dalle pendici della Loze e scende verso il cuore della stazione di Courchevel con una sequenza di salti, compressioni e tratti di scorrimento che mettono alla prova tanto il coraggio quanto la precisione degli atleti. Non è una discesa “pura” come quelle storiche del circuito: qui servono capacità di adattamento, linee pulite e grande sensibilità sugli sci, qualità che rendono la gara particolarmente imprevedibile. A rendere ancora più incerto il pronostico ci sono le condizioni della neve. Le temperature degli ultimi giorni e il meteo variabile potrebbero rendere il fondo meno compatto del previsto, fattore che obbligherà gli atleti a interpretare la pista con attenzione e potrebbe aprire la porta a risultati sorprendenti. In un contesto simile, la gestione della velocità e la scelta delle linee nei passaggi più tecnici saranno determinanti.

Il grande protagonista atteso è naturalmente Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni e sempre più vicino a consolidare il proprio dominio anche nella discesa libera. Il campione svizzero ha dimostrato negli ultimi anni di sapersi adattare a qualsiasi tipo di pista, trasformandosi da specialista delle discipline tecniche in uno dei velocisti più completi del circuito. La gara di Courchevel potrebbe rappresentare un passaggio decisivo della stagione, con la possibilità di mettere al sicuro punti fondamentali nella corsa alle sfere di cristallo. Tra i principali rivali dello svizzero c’è il giovane connazionale Alexis Monney, uno degli atleti più in crescita della velocità mondiale. Le sue ultime prestazioni hanno confermato un momento di forma eccellente e la pista francese potrebbe adattarsi bene al suo stile aggressivo. Da tenere d’occhio anche Vincent Kriechmayr, campione del mondo della specialità, sempre capace di esprimere il meglio nelle discese più tecniche.

L’Italia si presenta al via con una squadra numerosa e con diverse carte interessanti. Dominik Paris resta il riferimento del gruppo azzurro nelle discipline veloci: il veterano altoatesino, quando la pista diventa impegnativa, sa sempre trovare velocità e linee efficaci. Accanto a lui ci sarà Mattia Casse, autore di una stagione molto solida, oltre a Florian Schieder, che negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere con i migliori soprattutto sulle piste più scorrevoli. Tra gli azzurri da seguire con attenzione c’è anche Giovanni Franzoni, uno dei talenti emergenti dello sci italiano, sempre più competitivo anche nelle gare di velocità. L’obiettivo per il giovane bresciano sarà continuare il proprio percorso di crescita in un contesto di altissimo livello. In casa azzurra al via anche Benjamin Jacques Alliod, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Gregorio Bernardi,

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della discesa libera di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 11.00!