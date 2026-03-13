Giovanni Franzoni sfiora la vittoria nella discesa di Courchevel. Kriechmayr trionfa, a Odermatt la coppa di specialità

Tre anni dopo l’Austria torna a vincere una discesa libera maschile in Coppa del Mondo. Nel marzo 2023 era stato Vincent Kriechmayr a salire sul gradino più alto del podio a Soldeu ed anche oggi è nuovamente il 34enne di Linz a trionfare in quel di Courchevel, centrando il suo ventesimo successo in carriera. Una vittoria che spezza anche l’egemonia di Svizzera e Italia in questa specialità, visto che era da dieci discese che non vinceva un atleta non svizzero o italiano (il canadese Crawford a Kitzbuehel nella passata stagione).

Fa festa comunque anche l’Italia, visto che Giovanni Franzoni continua nella sua magica stagione, chiudendo al secondo posto a soli 9 centesimi dalla vittoria. Si tratta del quinto podio in questa stagione per l’argento olimpico, che con questo risultato si mette anche sul podio della classifica di discesa. Una buona gara quella del bresciano, che è andato in progressione dall’inizio alla fine, anche se Kriechmayr è stato più bravo nella parte centrale più tecnica, dove l’austriaco ha costruito la sua vittoria.

Questa, però, è anche la giornata di Marco Odermatt, che ha terminato terzo a 31 centesimi dalla vetta. Lo svizzero ha vinto matematicamente la sua quinta Coppa del Mondo generale con sei gare di anticipo e si è portato a casa anche la terza di discesa, visto che il connazionale Franjo Von Allmen, unico rivale diretto, non ha terminato la sua gara.

Quarto posto per lo svizzero Stefan Rogentin (+0.46) davanti agli austriaci Raphael Haaser (+0.74) e Daniel Hemetsberger (+0.95). Settima posizione per lo sloveno Miha Hrobat (+1.02), che ha preceduto il connazionale Martin Cater (+1.11), bravissimo ad inserirsi con il pettorale 29. Completano la Top-10 il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+1.12) e lo svizzero Justin Murisier (+1.18).

Buon quattordicesimo posto per Benjamin Jacques Alliod (+1.56) che con questo risultato si guadagna l’accesso alle finali di Lillehammer. Alle sue spalle un Dominik Paris (+1.58), che dopo un grave errore ha perso tanta velocità soprattutto sul tratto conclusivo. Più staccati Mattia Casse (18°, +1.83) e Christof Innerhofer (20°, +1.92), anche lui qualificato per le finali. A punti anche Guglielmo Bosca (26°, +2.21), mentre è 43° Gregorio Bernardi (+3.49).

Marco Odermatt ha vinto dunque la coppa di discesa, visto che si trova ora con 670 punti contro i 435 del connazionale Von Allmen. Terzo posto per Franzoni (354), che si giocherà un posto sul podio di specialità con Dominik Paris, quarto con 341. Attenzione anche a Kriechmayr che è quinto con 322. In quella generale Odermatt si porta a 1590 punti davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (958) e il norvegese Atle Lie McGrath (844).