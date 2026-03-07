Speed skating, Francesca Lollobrigida vicina alla top-5 nel day-1 dei Mondiali Allround. Lorello si difende

Calato il sipario sulla prima giornata dedicata ai Mondiali Allround 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), andati in archivio i primi due giorni riservati alla competizione Sprint, spetterà ai pattinatori di questo nuovo format recitare il proprio ruolo. 500 metri uomini/donne e 3000 metri donne/5000 metri uomini hanno sancito metà percorso.

Tra le donne, Francesca Lollobrigida ha concluso al sesto posto. Dopo le attese difficoltà nei 500 metri (39″47, 14° posto), l’azzurra ha provato a risalire la corrente nella sua distanza, quella che le ha regalato uno degli ori olimpici, i 3000 metri. La condizione di forma non è quella di Milano Cortina e non potrebbe essere altrimenti. In questo modo va letto il 4° posto in 4’00″09. 3 km in cui la norvegese Ragne Wiklund è stata la migliore in 3’56″83, appaiando nell’overall la giapponese Miho Takagi, sensibilmente davanti a tutte nella prova di pura velocità (37″75).

Lollobrigida è distante 3″78 dalla vetta e 2″05 dalla terza piazza dell’olandese Marijke Groenewoud. Per la top-3 servirebbe domani una super prestazione nei 1500 e nei 5000 metri, altra distanza che le ha regalato il metallo più pregiato a Cinque Cerchi. Dipenderà dalle risorse nel serbatoio e anche dalle sue rivali.

Nella competizione maschile, Riccardo Lorello ha terminato in settima posizione nel computo complessivo, frutto del 16° posto nei 500 metri in 37″34 (personale) e del settimo nei 5000 metri in 6’13″47, specialità nella quale ha vinto il bronzo ai Giochi. Vale un po’ lo stesso discorso fatto per Lollobrigida, la forma non è eccelsa e si fa di necessità virtù.

In questo contesto, il buon Jordan Stolz si vuol riscattare dopo aver mancato l’oro nella competizione Sprint e quindi il 34″22 (1° con margine) nei 500 metri e il 6’19″11 (11° tempo) sono riscontri valsi la vetta, con 2″75 di vantaggio sul norvegese Sander Eitrem (sensazionale nei 5000 metri in 6’01″61) e 3″18 sull’altro alfiere del Team Norge, Peder Kongshaug. In quarta e quinta piazza, a 3″96 e a 4″21, ci sono il polacco Vladimir Semirunniy e il campione olimpico dei 10000 metri, Metoděj Jílek. Stolz ha l’opportunità di “monetizzare” decisamente nei 1500 metri, per crearsi un margine di sicurezza in vista dei 10 km. In questo discorso Lorello, distanziato di 7″51, cercherà di chiudere in top-10 questa rassegna iridata.