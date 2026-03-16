Ambesi: “La questione fisica per Sinner si pone quando la partita si allunga. Miami il giardino di casa”

Il Masters 1000 di Indian Wells si è concluso con il trionfo di Jannik Sinner, che ha battuto in finale un redivivo Daniil Medvedev per 7-6 7-6 centrando il primo titolo del 2026. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Con quella di ieri sono 9 vittorie consecutive sul cemento contro Medvedev. Non è una roba banale. È qualcosa di una portata enorme, perché giocatori come Medvedev su quella superficie se ne sono visti pochi nella storia, e se lo batti nove volte di fila significa tanto. Tenderei ad inchinarmi a quanto visto ieri sera, perché è stata una prova di forza clamorosa contro un giocatore al top del suo potenziale, e che potenziale…Perché ieri ho visto un Medvedev per niente inferiore a quello che ha battuto Alcaraz 24 ore prima“, afferma Ambesi.

“Grandi applausi ai giocatori per lo spettacolo offerto e per la tenuta mentale, perché è stata una partita difficilissima da gestire. Sinner non è indietreggiato di un centimetro. Quel 7-0 con cui chiude il secondo tie-break è da antologia, quando tutti si preparavano già a vedere il terzo set. Tanto di cappello allo sport italiano, che ieri a parte Sinner si è tolto innumerevoli soddisfazioni“, le parole del giornalista di Eurosport.

Sul livello evidenziato dai due finalisti in California: “La difesa di Sinner è stata impressionante, perché tante volte Medvedev ha dovuto tirare tre vincenti per fare il punto, giocando sempre sulle righe. Io sono rimasto impressionato dalla partita di entrambi: il russo in alcuni frangenti faceva spavento. Considerando i risultati ottenuti a Dubai e a Indian Wells, Medvedev è una macchina. È tornato un giocatore davvero pauroso. È tornato il Medvedev che ti vince gli US Open impedendo a Djokovic di chiudere il Grande Slam nel 2021. Tenderei a non sottovalutare quello che potrà fare nelle settimane che arriveranno, perché è il classico personaggio che sulla fiducia costruisce la fiducia. Adesso speriamo che il sorteggio di Miami non proponga un Sinner-Medvedev ai quarti di finale, come è avvenuto ininterrottamente per un anno in ogni torneo. Anzi, potrebbero incrociarsi addirittura agli ottavi“.

Sulle condizioni fisiche dell’altoatesino: “Il problema si pone quando la durata della partita si allunga, e nel torneo di Indian Wells non ci sono stati dei match molto prolungati. Anche con Fonseca non si è visto un calo, quindi un eventuale cedimento fisico lo valutiamo su un raggio di tempo più ampio. Non ci sono le condizioni per fare quella valutazione. Comunque non ho visto alcun problema fisico. Vediamo quale sarà l’approccio al prossimo torneo e cosa succede a Miami, che è un po’ il giardino di casa“.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA