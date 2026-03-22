Pirovano: “Sono veramente contenta per Goggia, se lo merita. Ero stanchissima”

Laura Pirovano, reduce dallo straordinario trionfo conquistato nella discesa di ieri a Kvitfjell, conclude il SuperG con una prestazione nella quale appare evidentemente scarica dopo il prestigioso risultato raggiunto. L’azzurra chiuderà la sua stagione con lo slalom gigante.

Pirovano parte bene e accusa solo tre centesimi di ritardo da Weidle-Winkelmann al primo intermedio, ma paga a carissimo prezzo i quasi nove decimi nel secondo settore e termina la sua prova in 1:31.40, tempo che la colloca in tredicesima posizione con un ritardo di +2.17 da Goggia.

Al termine della gara Laura Pirovano ha commentato così il risultato della sua compagna: “Sono veramente contenta per Sofia perché se la merita e anche lei oggi l’ho vista emozionatissima che di solito non si lascia tanto andare quindi è veramente il coronamento di una stagione pazzesca“.

Il commento della sua gara: “Ero stanchissima però ero anche contenta di fare questo super perché la pista mi piaceva, me lo son goduta mi son divertita. Ero consapevole che non riuscivo a spingere e a dare effettivamente quello che magari nelle altre gare sono riuscita a fare però direi che non oso lamentarmi. Sicuramente ci vediamo ad Hafjell per il gigante”.