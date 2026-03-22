COLPO DOPPIO! Sofia Goggia domina il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa del Mondo di specialità!

L’Italia fa doppietta! Dopo la coppa di discesa di Laura Pirovano, arriva anche quella di superG di Sofia Goggia. Proprio come la trentina ieri, anche la bergamasca conclude la stagione nel miglior modo possibile, riuscendo anche a vincere l’ultima gara dell’anno. Una Goggia fenomenale sulla pista di Kvitfjell, un dominio assoluto, infliggendo distacchi importanti a tutte le avversarie. Si tratta della terza vittoria stagionale nella specialità, la decima in Coppa del Mondo e la ventinovesima in totale considerando anche la discesa.

Al traguardo Goggia non ha trattenuto le lacrime, sciogliendosi in un pianto liberatorio nell’abbraccio con le sorelle Delago. Non è stata una stagione facile per la bergamasca, vissuta tra alti e bassi, soprattutto con le tante difficoltà in discesa, dove comunque è arrivato il bronzo olimpico. In superG ha trovato, invece, tanta continuità e l’amarezza per l’uscita a Cortina è ancora presente, visto che probabilmente avrebbe vinto quella gara. Oggi, però, è solo il momento della festa per la prima coppa di superG della carriera dopo le quattro di discesa già messe in bacheca.

Tornando alla gara, Goggia ha fatto la differenza alla Tommy Moe, dove ha trovato una linea veramente perfetta, portandosi tantissima velocità fino al traguardo. Proprio un ultimo tratto di pista dove Corinne Suter ha perso quasi sei decimi, con la svizzera, tornata in grandissima forma in questo finale di stagione, che ha concluso al secondo posto a 32 centesimi da Goggia, dopo che per tutta la gara era stata sempre in luce verde.

Sul gradino più basso del podio, come ieri in discesa, ci sale la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha accusato un ritardo di 60 centesimi dalla vetta. Uno in meno della connazionale Emma Aicher, che termina al quarto posto. Un centesimo che può davvero fare la differenza anche in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, visto che Aicher avrebbe conquistato dieci punti in più e avrebbe diminuito ulteriormente il divario da Mikaela Shiffrin (+2.78), oggi finita fuori dai punti in ventiduesima posizione.

Quinto posto per l’austriaca Cornelia Huetter (+0.84), che ha preceduto la ceca Ester Ledecka (+1.12) e la connazionale Ariane Raedler (+1.19). Ottava Elena Curtoni (+1.38), che ha disputato una buona gara e può davvero recriminare per un errore proprio nella parte finale, che le ha sicuramente fatto perdere decimi preziosi. Completano la top-10 l’americana Kelly Cashman (+1.55) e la francese Laura Gauche (+1.87).

Tredicesima posizione per Laura Pirovano (+2.17), svuotata probabilmente di energie fisiche e mentali dopo ieri. Quindicesima e a punti Asja Zenere (+2.32), mentre Roberta Melesi ha terminato al 23° posto (+3.66). Goggia chiude la classifica di superG con 549 punti davanti ad Alice Robinson con 386 ed Emma Aicher con 354. Si accende sempre di più la lotta per la classifica generale, ma ora è Shiffrin ad avere le sue gare. L’americana ha 1286 punti in classica, con la tedesca che si trova a -45 (1241) quando mancano un gigante e soprattutto uno slalom al termine della stagione.