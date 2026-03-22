Pagelle superG femminile Lillehammer 2026: Goggia si prende tutto, i centesimi maledetti di Aicher

PAGELLE SUPER G FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

Sofia Goggia 10 e lode: il voto è lo stesso di ieri dato a Laura Pirovano. Proprio come la compagna di squadra firma il colpo doppio, prendendosi la vittoria della gara e soprattutto la coppa di specialità. Si tratta della prima della carriera per la bergamasca in superG, arrivata dopo una stagione non semplice, complicata, con tanti alti e bassi, con anche molte critiche. Il pianto alla fine è liberatorio, scacciando via tutte le paure e le ansie di un anno decisamente complicato, ma comunque ancora una volta vincente.

Corinne Suter 8,5: assapora la vittoria fino all’ultimo intermedio e chiude comunque seconda. Un finale di stagione decisamente importante e che fa capire come il prossimo anno la svizzera tornerà ad essere della partita sia in discesa sia in superG. Le azzurre sono avvisate e ci sarà certamente un’avversaria in più, considerando poi che ci saranno i Mondiali in casa a Crans Montana.

Kira Weidle-Winkelmann 7: chiude la sua stagione con un doppio terzo posto. Ieri in discesa ed oggi in superG. Atleta abbastanza regolare e forse le manca qualche acuto in più per provare a lottare per la sfera di cristallo. Certo il centesimo con cui batte Aicher non avrà reso felice la connazionale.

Emma Aicher 6: quel maledetto centesimo e non è il primo di questa stagione. Tra Coppa del Mondo ed Olimpiadi sicuramente i centesimi non sono stati dalla parte della tedesca, che oggi termina al quarto posto. Adesso sono 45 i punti da Shiffrin, ma ci sono gigante e soprattutto lo slalom. Doveva recuperare molto di più in questa due giorni a Kvitfjell.

Elena Curtoni 6: davvero un peccato l’errore nella parte finale alla Tommy Moe, perchè ha perso tanta velocità e probabilmente molti decimi necessari per ottenere un sicuro piazzamento in Top-5. Una buona stagione dopo alcune complicate e che la rilancia in vista di quella prossima iridata.

Alice Robinson 5: oggi battere Goggia era davvero impossibile, ma non ci si è nemmeno avvicinata per provare a metterla in difficoltà, chiudendo addirittura sedicesima. Forse aver visto la discesa dell’azzurra le ha tolto anche tutte le ultime energie mentali. Resta comunque una stagione più che positiva.

Mikaela Shiffrin s.v: quasi un modo per rompere il ghiaccio in queste finali e scacciare via un po’ di tensione in vista di gigante e slalom. Non si aspettava nulla, non avendo fatto velocità per tutta la stagione. Finisce lontana e fuori dalle quindici, ma con ancora 45 punti di vantaggio su Aicher.