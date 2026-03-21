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Snowboard: Lucia Dalmasso chiude in bellezza a Winterberg. Suo il PSL e la coppetta di specialità
L’Italia chiude in bellezza la stagione nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. A gioire, nell’ultima tappa stagionale, non sono i soliti uomini, ma le soddisfazioni arrivano al femminile. Lucia Dalmasso nell’annata più bella della carriera dopo aver vinto la medaglia olimpica trova anche la coppetta di specialità in PSL.
Giornata spettacolare per la 28enne in quel di Winterberg, sulle nevi tedesche. Arriva la sesta vittoria in carriera (battuta l’austriaca Sabine Payer nettamente), la quarta in stagione, seconda in Slalom. Bis dopo il trionfo di settimana scorsa in Canada a Val-St.-Come in PGS. Il successo in semifinale è valso anche il successo nella classifica di specialità: diverse defaillance altrui infatti hanno aiutato il compito dell’atleta tricolore. Terzo posto odierno per la neerlandese Michelle Dekker, alla quale serviva la vittoria per ribaltare la situazione in classifica.
La prova al maschile se l’aggiudica il sudcoreano Sangho Lee battendo nell’ultimo atto la sorpresa austriaca, il classe 2003 Christoph Karner. Terzo Alexander Payer. Sabato non formidabile per la squadra italiana con Maurizio Bormolini che esce ai quarti di finale ma festeggia una clamorosa tripletta: sue tutte le coppe, dalla generale a quella di PGS fino a quella di PSL.