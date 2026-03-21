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Snowboard: a Flachau vincono Mia Brookes ed Eli Bouchard nello slopestyle
Penultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda lo slopestyle. Oggi in scena le due gare (uomini e donne) in quel di Flachau, in Austria. Settimana prossima si assegnerà la sfera di cristallo a Silvaplana, in Svizzera.
Tra gli uomini vince il giovanissimo canadese Eli Bouchard. Seconda vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale, la prima nella specialità (vinse in Big Air ad Aspen nel 2025). 81.11 la miglior run, nettamente il più forte oggi. Completano il podio lo statunitense Justus Henkes (76.91) e il giapponese Hiroto Ogiwara (72.58).
Tra gli uomini veramente tutto apertissimo in chiave classifica.
Al femminile Mia Brookes trova il primo successo stagionale nella specialità trionfando con il punteggio di 73.25. Vicinissima l’austriaca Anna Gasser, che perde per meno di un punto, terza la giovanissima statunitense Lily Dhawornvej (classe 2009). Proprio l’americana balza al comando della classifica in attesa della gara conclusiva.