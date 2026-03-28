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Snowboard, Totsuka e Mastro trionfano nell’halfpipe a Silvaplana
Ultima tappa per la Coppa del Mondo di snowboard halfpipe. Appuntamento in Svizzera a Silvaplana, dove ad imporsi sono stati il giapponese Yuto Totsuka e la statunitense Maddie Mastro.
Prima run super tra gli uomini per Totsuka che trova 94 punti e centra il terzo successo stagionale, secondo di fila dopo Ban-K in Giappone. Secondo posto per l’australiano Valentino Guseli, a quota 91, terzo lo statunitense Chase Blackwell con 88.75.
Totsuka va a prendersi anche la coppetta di specialità, superando Guseli, e ipoteca anche il Coppone di Park & Pipe, lui che quest’anno ha partecipato solo all’Halfpipe.
Al femminile la statunitense Maddie Mastro si impone con la seconda run da 85 punti superando la statunitense Madeline Schaffrick (78,25) e la spagnola Queralt Castellet Ibanez. Ad aggiudicarsi la Coppa è la coreana Gaon Choi: tre partecipazioni tre vittorie quest’anno.