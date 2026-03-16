Snowboardcross, Francesia Boirai/Costa regalano all’Italia l’oro mondiale juniores nel Mixed Team!

Epilogo trionfale per l’Italia a St. Moritz in occasione dei Campionati Mondiali juniores di snowboardcross 2026, con Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa che hanno centrato il bersaglio grosso nell’ultima gara della manifestazione conquistando la medaglia d’oro nella prova a coppie miste. Con questo risultato, la spedizione azzurra va in archivio con un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio dopo la vittoria di Francesia Boirai ed il terzo posto di Costa negli eventi individuali andati in scena venerdì.

Il quotato binomio italiano (denominato Italia 1) ha raggiunto la Big Final attestandosi in seconda posizione sia nei quarti che in semifinale alle spalle di Svizzera 2 (Nuria Gubser/Etienne Luedi), riuscendo poi ad alzare l’asticella quando più conta imponendosi nella run decisiva per l’assegnazione delle medaglie davanti alle formazioni di casa Svizzera 1 (la finalista olimpica Noemie Wiedmer insieme a Kenny Schlaeppi) e Svizzera 2.

“Siamo davvero contenti, una grande giornata. È una grande emozione aver vinto questo titolo mondiale junior a St. Moritz. Abbiamo messo tutti noi stessi in ciascuna heat, è stata davvero dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta“, hanno dichiarato i due azzurri al sito federale dopo la gara. Per lo snowboardcross italiano si tratta del primo oro iridato a livello juniores nella specialità del Mixed Team, infatti in passato il miglior risultato era stato un bronzo ottenuto da Ester Gross e Filippo Ferrari a Reiteralm nel 2019.