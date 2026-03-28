SnowboardSport Invernali
Snowboardcross: a Mt. St. Anne gioie per Bankes (che si prende anche la Coppa) e Lambert
Ultima gara per la Coppa del Mondo di snowboardcross in Canada, a Mt. St. Anne. Doveva essere un doppio appuntamento nel weekend, la gara di domani invece è stata cancellata e resta dunque solo quella odierna ad assegnare anche le sfere di cristallo.
Tra gli uomini ad imporsi è l’australiano Adam Lambert che trova il secondo successo stagionale dopo quello di Dongbeiya battendo nell’ultimo atto il tedesco Leon Ulbricht e il padrone di casa Evan Bichon, al primo podio della carriera. Per Ulbricht gioia incredibile: il teutonico con un finale di stagione clamoroso va a prendersi la sfera di cristallo, veramente inaspettata ad inizio stagione. In casa Italia eliminato agli ottavi l’unico azzurro qualificato, Niccolò Colturi.
Tra le donne gioia doppia per la britannica Charlotte Bankes che vince la gara e agguanta anche la Coppa. Battute nell’ultimo atto la francese Chloe Trespeuch e la svizzera Sina Siegenthaler.
Si impone nella Small Final e deve accontentarsi della quinta piazza la nostra Michela Moioli, eliminata purtroppo in semifinale e unica azzurra presente nel tabellone conclusivo.