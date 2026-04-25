Marc Marquez inattaccabile con asfalto umido e in pole a Jerez. Bezzecchi si difende, Martin penalizzato

Marc Marquez spezza un digiuno che durava dal 23 agosto 2025 (GP d’Ungheria al Balaton Park) e conquista la pole position per il Gran Premio di Spagna, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha fatto la differenza come di consueto in condizioni ibride sull’asfalto umido di Jerez, firmando il miglior tempo assoluto delle qualifiche in 1’48″087 e garantendosi la prima posizione in griglia sia per la Sprint che soprattutto per la gara domenicale.

Per il nove volte campione iridato si tratta della 75ma pole position nella classe regina (103 totali nel Motomondiale), che gli consente di guardare con fiducia al prosieguo di un weekend che dovrebbe diventare totalmente asciutto già a partire dalla manche breve di oggi pomeriggio. L’unico in grado di contendere realmente il primo posto a Marc è stato lo specialista francese del bagnato Johann Zarco, ottimo 2° con la Honda LCR a soli 140 millesimi dalla vetta.

Completa la prima fila dello schieramento un solido Fabio Di Giannantonio, terzo a 1.010 con la Ducati GP26 del team VR46 ed in rampa di lancio per una gara all’attacco, ma può sorridere tutto sommato anche il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, bravo a limitare i danni in una sessione particolarmente insidiosa siglando il quarto riscontro cronometrico con la sua Aprilia a 1.028 dalla testa.

Alle spalle del Bez troviamo sempre in seconda fila il dominatore del venerdì (sull’asciutto) Alex Marquez con la Ducati Gresini e Pedro Acosta con la KTM, rispettivamente quinto e sesto a 1.059 e 1.143, mentre è solo settimo l’altro padrone di casa spagnolo Jorge Martin (Aprilia) che dovrà scontare peraltro una penalità di tre posizioni in griglia per la gara lunga. Non male Enea Bastianini, 8° con la KTM, mentre si conferma in grande difficoltà Francesco Bagnaia 10° con la Ducati ufficiale a quasi 3 secondi dal compagno di squadra. Eliminati in Q1 invece gli altri azzurri, con Luca Marini 15° sulla Honda ufficiale e Lorenzo Savadori 20° da wild card per Aprilia.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP 2026

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.087 7 8Q2 286.4

2 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’48.227 6 8 0.140 0.140Q2 286.4

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’49.097 7 8 1.010 0.870Q2 287.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’49.115 7 8 1.028 0.018Q2 287.2

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’49.146 7 7 1.059 0.031Q2 285.7

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.230 7 7 1.143 0.084Q2 287.2

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’49.509 5 5 1.422 0.279Q2 285.7 *subirà una penalità di tre posizioni in griglia per il Gran Premio

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’50.464 2 6 2.377 0.955Q2 285.7

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’50.524 2 8 2.437 0.060Q2 282.7

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.027 3 8 2.940 0.503Q2 286.4

11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.110 7 7 3.023 0.083Q2 284.2

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.444 6 6 3.357 0.334Q2 284.2

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’49.278 7 8 (*) 1.011 284.2

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’49.522 6 7 (*) 1.255 0.244Q1 283.4

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’49.803 2 7 (*) 1.536 0.281Q1 286.4

16 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’49.977 4 8 (*) 1.710 0.174Q1 280.5

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’50.139 5 8 (*) 1.872 0.162Q1 279.7

18 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’50.219 4 5 (*) 1.952 0.080Q1 283.4

19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’50.252 6 7 (*) 1.985 0.033Q1 277.6

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.390 2 7 (*) 2.123 0.138Q1 281.9

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’50.763 6 7 (*) 2.496 0.373Q1 283.4

22 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.941 5 6 (*) 10.674 8.178Q1 283.4

23 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA Q1 1’36.934