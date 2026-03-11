L’analisi di Paolo Bertolucci su Sinner: “Si è salvato in corner grazie alla stoffa del campione e all’esperienza”

Nella notte italiana Jannik Sinner ha saputo spuntarla nell’atteso ottavo di finale del Masters1000 di Indian Wells contro il brasiliano Joao Fonseca. Il talentuoso sudamericano ha messo in difficoltà l’azzurro anche più del previsto, sciorinando una prestazione di alto livello.

Jannik è stato costretto a tirar fuori le unghie, facendo la differenza nei due tie-break che hanno deciso la sfida sullo score di 7-6 (6) 7-6 (4). Ad aver assistito e commentato la partita è stato sui canali di Sky Sport Paolo Bertolucci. L’ex tennista italiano, apprezzata voce tecnica sull’emittente e penna gradita sulla Gazzetta dello Sport, ha pubblicato una serie di messaggi su X, analizzando quanto accaduto sul cemento californiano.

“Fonseca conferma quanto di buono si dice da tempo su di lui. Creatore di gioco come pochi.Sinner si salva in corner nel primo set e accusa un brutto passaggio a vuoto sia mentale che tattico nel secondo. La stoffa del campione e l’esperienza lo portano ai quarti di finale“, ha scritto Bertolucci.

Il riferimento è soprattutto al finale di secondo set, quando Jannik si è trovato a servire per il match, perdendo malamente il turno in battuta e dovendosi giocare il tutto per tutto nel secondo tie-break. Nel frangente, l’altoatesino ha mostrato il meglio.

Un aspetto che fa ritenere Fonseca, indietro di “diverse incollature ( al momento)” rispetto al pusterese e allo spagnolo Carlos Alcaraz. Tuttavia, c’è la convinzione che nel caso del sudamericano ci si trovi a parlare di un “Potenziale fenomeno” secondo Bertolucci.

POST SU X PAOLO BERTOLUCCI