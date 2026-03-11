Learner Tien attende Sinner ai quarti di Indian Wells: “Jannik può toglierti la racchetta da mano”

Learner Tien continua nel suo percorso di crescita e approda ai quarti di finale del torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L’americano supera lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero diciotto, annullando anche due match point nel decimo gioco della partita. Nel post-partita lo statunitense si è soffermato sull’importante successo ottenuto e si è proiettato al confronto dei quarti di finale con Sinner.

L’analisi sulla partita con Alejandro Davidovich Fokina: “È stata una partita durissima. Non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo, onestamente avevo la sensazione di avere poca energia. Credo però di aver fatto un buon lavoro restando nel match, continuando a lottare punto dopo punto, e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa”.

L’americano, dimostrando grande carattere e sangue freddo è riuscito a salvare anche due match point: “Sono stati due punti molto tirati. Sul primo c’è stato uno scambio lungo e non so nemmeno io come sia entrato quell’ultimo colpo: volevo solo tenerlo in campo, non pensavo di tirare un vincente così. Forse sono stato anche un po’ fortunato. Sul secondo match-point invece ho trovato un buon servizio. Dopo averli salvati sono entrato nel tie-break con la sensazione di giocare senza più nulla da perdere. Mi sentivo più libero”.

I quarti di Indian Wells come coronamento di un piccolo sogno: “Durante alcuni cambi campo, soprattutto nei momenti più difficili, mi capita di guardare verso il punto in cui ero seduto da bambino quando venivo qui a vedere il torneo. In quei momenti realizzo quanto sia speciale giocare proprio su questo campo. Questo torneo è sempre stato un sogno per me fin da quando ero piccolo. Essere qui a giocare davanti a questo pubblico è già qualcosa di incredibile: le vittorie sono quasi un bonus”.

Sul prossimo confronto con Sinner, già affrontato lo scorso anno a Pechino: “Sarà una partita durissima. Sia lui che Fonseca sono giocatori che colpiscono la palla in modo incredibile e quando giocano al massimo livello possono quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno”.