Jannik Sinner-Joao Fonseca, sfida di altissimo livello: numeri spaventosi dell’azzurro nei due tie-break

Alzare il livello. È una delle espressioni più ricorrenti nel tennis e uno dei concetti che più spesso Jannik Sinner utilizza quando analizza le proprie prestazioni partita dopo partita. La sfida degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 contro il brasiliano Joao Fonseca ha offerto diversi spunti di riflessione.

Il primo riguarda proprio il comportamento del sudamericano, che non ha risentito minimamente dell’affrontare il numero 2 del mondo. Al contrario, Fonseca ha probabilmente espresso la miglior prestazione della sua giovane carriera, mostrando un ventaglio di soluzioni tecniche notevole. Un repertorio che, in prospettiva, potrebbe accreditarlo come uno dei possibili contendenti ai vertici della classifica mondiale e nei tornei dello Slam.

A rafforzare questa impressione interviene il Performance Rating, una metrica statistica avanzata che misura il livello complessivo di gioco di un tennista nel corso di un match o di un torneo. A differenza del ranking tradizionale — basato su vittorie, sconfitte e turni raggiunti — questo indice valuta la qualità tecnica e tattica dei colpi eseguiti. Nel circuito professionistico ATP il Performance Rating è elaborato da Tennis Data Innovations (TDI) e si basa su una scala da 0 a 10, con una media del tour che si attesta intorno a 7,44.

Il punteggio finale deriva dall’integrazione di quattro aree chiave analizzate in tempo reale:

Shot Quality (Qualità dei colpi): misura velocità, rotazione (spin), profondità e precisione di servizio, risposta, diritto e rovescio.

In Attack (Fase offensiva): calcola la frequenza con cui un giocatore si trova in posizione di vantaggio durante lo scambio.

Conversion Score (Conversione): indica la percentuale di punti vinti quando il giocatore è in fase di attacco (media del tour: 69%).

Steal Score (Recupero): misura la capacità di conquistare il punto partendo da una situazione difensiva (media del tour: 31%).

Il dato più sorprendente riguarda proprio Fonseca: nel secondo set il brasiliano ha raggiunto un valore di 9,42, uno dei punteggi più alti mai registrati da un giocatore che poi ha perso l’incontro. Un numero che, da un lato, conferma la qualità della sua prestazione, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto sia stato necessario a Sinner per riuscire a prevalere.

Sempre secondo questo indice, infatti, l’azzurro ha toccato il proprio picco nei due tie-break che hanno deciso la partita: 9,25 nel primo set e 9,54 nel secondo. Numeri impressionanti, soprattutto in relazione al livello espresso dall’avversario. Prima dei tie-break, il rendimento dell’altoatesino era stato comunque molto elevato: 9,11 nel primo parziale e 8,34 nel secondo. Una dimostrazione concreta di cosa significhi, nel tennis di vertice, saper alzare l’asticella proprio quando conta davvero.

Raising his level📈 During both tie breaks @janniksin locked in and produced incredible performance rating scores🔥 The Performance Rating combines the In Attack, Conversion, Steal and Shot Quality data to create a metric showing a player’s overall performance level📊… pic.twitter.com/quQdv0tYAf — Tennis Insights (@tennis_insights) March 11, 2026