Jannik Sinner entra nella storia del tennis con un’impresa straordinaria: un incredibile coast-to-coast dalla California alla Florida senza perdere nemmeno un set. Sono numeri impressionanti per il numero 2 del mondo: 🔥 17 match consecutivi vinti 🔥 34 set di fila conquistati 🔥 Zero set persi Un dominio totale che non ha precedenti nel circuito moderno. 👉 Analizziamo questo momento storico insieme a: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi • Guido Monaco 📺 TennisMania in diretta alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport 💬 Scrivici nei commenti: è questo il miglior Sinner di sempre? #Sinner #JannikSinner #Tennis #ATP #TennisMania #OASport #TennisItaliano #Sport #TennisLive