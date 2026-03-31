Cosa deve fare Sinner per tornare n.1 al mondo a Montecarlo: le ipotesi turno per turno con Alcaraz

Jannik Sinner aveva lasciato il primo posto nel ranking ATP lo scorso 8 settembre, il giorno dopo aver perso la finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il ko sul cemento di Flushing Meadows interruppe il suo regno dopo 65 settimane ininterrotte al comando della classifica generale, ma poi riuscì a riprendersi lo scettro per una settimana (3-9 novembre) quando la graduatoria venne aggiornata prima delle ATP Finals.

Dal 10 novembre 2025 la vetta è occupata da Alcaraz, ma ora il fuoriclasse italiano ha l’occasione per operare il sorpasso ai danni dell’iberico e rimpossessarsi dello status di numero 1 al mondo. I trionfi ottenuti ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami hanno permesso al 24enne di accorciare le distanze nei confronti del grande avversario, ora distante 1.190 punti ma con all’orizzonte due cambiali ben diverse: Alcaraz dovrà difendere i 1.000 punti conseguiti dodici mesi fa con il sigillo a Montecarlo, mentre Sinner era assente in quel torneo a causa della squalifica.

Quando inizierà la kermesse sulla terra rossa del Principato (domenica 5 aprile), il ranking ATP virtuale reciterà in questo modo: Alcaraz 12.590, Sinner 12.400. Il nostro portacolori avrà dunque l’occasione per balzare nuovamente al comando, ma cosa deve fare esattamente Jannik Sinner per tornare numero 1 del mondo già lunedì 13 aprile, al termine del Masters 1000 di Montecarlo? Le combinazioni sono quattro e una dipende esclusivamente da lui.

Se Sinner alzerà al cielo il trofeo in Riviera, allora sarà automaticamente in testa alla classifica con 13.400 punti, visto che Alcaraz potrebbe massimo perdere la finale e fermarsi dunque a 13.240 punti. Negli altri tre casi servirebbero invece dei risultati negativi da parte dello spagnolo: Sinner in finale e Alcaraz eliminato in semifinale o prima, Sinner in semifinale e Alcaraz fuori ai quarti o prima, Sinner ai quarti e Alcara sconfitto all’esordio.

SINNER TORNA NUMERO 1 DEL MONDO A MONTECARLO SE…